Václav Havel zemřel – jen těžko nahraditelná osobnost, a to nejen v Česku

Listopad 1989 - disident na vrcholu popularity Dny totalitního režimu byly sečteny. Václav Havel se do dění rychle zapojil, stál u zrodu Občanského fóra a byl jeho neformální a také všeobecně respektovanou hlavou. Václav Havel, 25. listopadu 1989: "Před letošním 21. srpnem jsem řekl, že ještě nenastal okamžik, kdy jde o vše a je třeba vložit do hry celé srdce. Mám pocit, že takový okamžik nadešel dnes." Václav Havel, 10. prosince 1989: "Komunistická strana nese odpovědnost za všeobecný duchovní, mravní i hospodářský úpadek naší země. Vyzýváme ji proto, aby své nejlepší lidi postavila do svého čela a pomohla nám všem převést tuto zemi od totality k demokracii." Václav Havel, 29. prosince 1989: "Před chvílí jsem byl jednomyslně zvolen za prezidenta naší republiky. Děkuji vám všem, Čechům, Slovákům i příslušníkům jiných národností za podporu. Slibuji vám, že nezklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám. … Musí se to stát slušným a pokojným způsobem, aby nebyla pošpiněna čistá tvář naší revoluce. Je to úkol pro nás všechny." Během pár dní si tak novopečený prezident musel připravit svůj první, ale zdaleka ne poslední novoroční projev. A ten se dost lišil od těch, které lidé v Československu byli zvyklí poslouchat několik posledních desetiletí. Václav Havel, 1. ledna 1990: "Milí spoluobčané, čtyřicet let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž: jak naše země vzkvétá, kolik dalších milionů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá."

Havel: Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.

V prezidentském úřadu Havel zboural mnohá dosavadní tabu, jeho koncept takzvané nepolitické politiky, což byla politika založená na etických ideálech, byl však kritizován. Byl hlavním představitelem tzv. hradního bloku, který usiloval o omezení vlivu politických stran.

Madeleine Albrightová Osobnost Václava Havla napomohla vstupu republiky do NATO. „Prezident Havel učinil český národ hrdým. Pro mnoho lidí na celém světě znamená slovo 'Havel' a 'Čech' jedno a totéž. Havel položil Prahu a Českou republiku na mapu doby po studené válce.“



Pražský hrad Havel po nástupu do funkce změnil k nepoznání, otevřel ho veřejnosti i světu a vrátil mu ztracenou důležitost. Mnohým však tehdy vadila jeho údajná tolerance k bývalým komunistům a také rozsáhlá amnestie vězňů odsouzených za bývalého režimu. Přestože si nepřál rozpad Československa, nedokázal mu nakonec zabránit, a to ani s pomocí autority, kterou měl po prvním zvolení do funkce. Prezidentování českému státu poznamenaly vyostřené vztahy s Václavem Klausem. Jejich odlišné postoje vyústily v Havlův projev v Rudolfinu v čase krize Klausova kabinetu v prosinci 1997, kde prezident tvrdě kritizoval technokratické pojetí transformace bez prosazování mravních a právních zásad. Většina veřejnosti jej však vnímala jako zúčtování s Klausem. Trnem v oku mu po volbách v červnu 1998 byla i opoziční smlouva ČSSD a ODS, která umožnila existenci menšinové sociálnědemokratické vlády.