VIDEO: NASA ukázala, co by viděl člověk padající za horizont událostí obří černé díry

Pád do černé díry by nikdo nepřežil – a zatím není v lidských silách ani se k té nejbližší dostat. Americká vesmírná agentura NASA ale vytvořila simulaci, která ukázala, jak by takový pád vypadal. Superpočítač video generoval pět dní, běžnému notebooku by to trvalo více než deset let.