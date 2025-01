Používání umělé inteligence snižuje tu přirozenou, ukázal výzkum

Další analýzy ukázaly, že čím více lidé AI modely používaly, tím více jejich kognitivní schopnosti klesaly. To později potvrdily i individuální rozhovory s účastníky studie. Spousta z nich přiznala, že jsou závislí na AI v úlohách, jako je paměť a rozhodování, přičemž se to opět týkalo hlavně mladších uživatelů.

Co s tím

Studie byla poměrně malá, pokud by se na jejím základě mělo nějak rozhodovat, musela by se opakovat v mnohem větším měřítku a zřejmě i v jiných zemích a v rozmanitějších sociálních skupinách. Michael Gerlich nicméně věří, že výsledky by mohly mít významné důsledky pro vzdělávací politiku a integraci AI do profesního prostředí. Školy a univerzity by mohly chtít klást důraz na cvičení kritického myšlení a rozvoj metakognitivních dovedností, aby vyvážily závislost na AI.

Vývojáři systémů umělé inteligence by podle něj zase mohli zvážit kognitivní důsledky a zajistit, aby jejich nástroje podporovaly spíše zapojení než pasivní závislost. Podle Gerlicha samozřejmě není jasné, jestli by na takové úpravy někdo kývl, ale víc jako vědec dělat nemůže. „Čím dál víc je jasná dvojí povaha umělé inteligence: její nástroje sice zvyšují efektivitu úkolů, ale současně představují riziko pro kognitivní vývoj v důsledku nadměrného kognitivního odlehčení,“ konstatoval.