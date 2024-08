Archeologové poprvé prozkoumali Mezinárodní vesmírnou stanici

Cílem unikátního výzkumu totiž je popsat rozdíly mezi tím, pro co byly dané lokality na ISS navržené a zkonstruované, a tím, jak se v současnosti doopravdy využívají. A také tím, jak se využití měnilo v průběhu existence stanice. Pokud by se to podařilo popsat, mělo by to význam nejen pro samotné poznání historie zatím nejúspěšnější vesmírné stanice lidstva, ale i praktické dopady. Vedení ISS se totiž snaží stanici využívat stále účinněji. Ale ještě větší dopady to může mít pro budoucí kosmické stanice, jako má být například Gateway (Brána) u Měsíce, kde bude cílem dokonalé využití doslova každého centimetru čtverečního.

Suché zipy místo vědeckého výzkumu

Badatelé zjistili – a na stránkách odborného časopisu PLOS ONE popsali –, že reálné využití zmíněných míst neodpovídá tomu, jak byla původně zamýšlena. Samotný výzkum trval šedesát dní a proběhl už předloni, výsledky ale vyšly až nyní.

Zatímco prvotním účelem metr krát metr velkého prostoru číslo jedna byl vědecký výzkum, reálně v době průzkumu sloužil astronautům a kosmonautům na palubě stanice spíše jako skladiště. Konkrétně tam posádka odkládala obrovské množství suchých zipů. Ty se na ISS využívají prakticky neustále, a to k udržení nejrůznějších předmětů na místě, aby se v mikrogravitaci jen tak nevznášely. Také druhé místo nesloužilo svému původnímu poslání, lokalita u toalety totiž namísto údržby slouží jako odkladiště toaletních potřeb a jednoho téměř nevyužívaného počítače.