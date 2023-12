Zelenskyj se v USA pokouší zachránit balík pomoci Ukrajině. Promluví v Senátu a bude jednat s Bidenem

Čas na to, aby pomoc prošla, je přitom už jen do pátku, kdy končí letošní zasedání Kongresu. „Ukrajina tyto peníze potřebuje mít schválené už teď, jakékoliv zpoždění znamená docela významné problémy,“ dodal Vostal.

Pondělíček: Pozice republikánů je jednotná

Součástí navrženého balíku je i pomoc Izraeli, který nyní v Pásmu Gazy bojuje proti teroristům z Hamásu a který by z něj dostal na 14 miliard dolarů (315 miliard korun). Dvě miliardy dolarů by měly jít na bezpečnost Tchaj-wanu a oblasti Indického oceánu a západní a střední části Tichého oceánu. Něco přes devět miliard dolarů pak na humanitární pomoc a nejméně deset miliard na posílení zabezpečení americko-mexické hranice.

Biden naléhal na zákonodárce, aby tyto prostředky schválili. Bílý dům uvedl, že „republikáni v Kongresu dali ruskému vůdci Vladimiru Putinovi ten nejlepší dárek, jaký si mohl přát“.

Republikáni výměnou za podporu balíku chtějí zpřísnit kritéria pro žadatele o azyl. Jejich požadavky ale výrazně komplikují schválení, neboť v otázce imigrační politiky s demokraty roky nenacházejí společnou řeč.

„Na tom, jak systém reformovat, se ty dvě hlavní strany nejsou schopné shodnout přes třicet, pětatřicet let. Očekávat, že k tomu teď dojde, znamená, že jedna strana – v tomto případě by to museli být nejspíš demokraté – by musela téměř úplně kapitulovat, museli by republikánům odsouhlasit všechno,“ vysvětlil odborník na Severní Ameriku Jiří Pondělíček z Fakulty sociální věd UK.

Právě proto, že důvody zablokování pomoci jsou vnitropolitického rázu, Pondělíček nepředpokládá, že by Zelenského řeč pomohla. „Obávám se, že s tím moc nepohne, protože pozice republikánů vypadá poměrně jednotná a zablokovaná.“