Zájem o zájezdy do Himálaje byl letos rekordní. Vysokohorským turistům je nejčastěji okolo padesáti let

Na zájezdy do Himáláje jezdí rekordní počty turistů, zájem strmě stoupá u klientů ve věku okolo 50 let. České televizi to potvrdily oslovené cestovní kanceláře, které zájezdy pořádají. Podle nich si starší klienti nejčastěji plní své dětské sny. S vyšším počtem cestovatelů roste i počet zranění. Některé pojišťovny tak řeší nárůst případů zranění z vysokohorské turistiky právě v Himálaji i o více než polovinu ročně. Výjimkou pak nejsou ani ty smrtelné.

Počet lidí, kteří s českými cestovními kancelářemi letos mířili do oblasti Himálaje byl rekordní. Některé cestovní kanceláře, které zájezdy poskytují, popisují, že jen za letošní rok zaznamenaly největší zájem za posledních 25 let, tedy za celou dobu existence CK. „Letos byl o zájezdy velký zájem, zaznamenali jsme nejúspěšnější rok od vzniku naši cestovní kanceláře. Vyprodalo se 99,5 procenta kapacity našich zájezdů. Konkrétně u zájezdu do Nepálu na trek pod Mount Everest bylo naplněno 100 procent kapacity zájezdu,“ popisuje průvodkyně CK Mundo Šárka Maťochová.

Podle dat dotázaných CK se průměrný věk klientů, kteří se do Himálaje vydávají, výrazně zvyšuje. „Největší část našich klientů jsou ročníky 1965–1985. Například průměrný věk na zájezdu Nepál – trek pod Mount Everest – byl v loňském roce 40 let, letos už je to 47 let,“ konstatuje Maťochová. U méně náročných tras se ale může jednat i o cestovatele důchodového věku. Tak je tomu u CK SLAN tour, jejíž manažer Ladislav Peška zmiňuje, že na zájezdy do Himálaje jezdí převážně lidé od 40 až do 70 let.

Strmě rostoucího zájmu o zájezdy do Himálaje u starší klientely si všímají i pojišťovny, které v této souvislosti řeší stále více úrazových případů. „Jako problém se ukazují cesty stále starších ročníků do velehor, kde si plní své „dětské sny“. Často jde o osoby ve věku nad 50 i 60 let,“ konstatuje produktová manažerka pojišťovny Uniqa Eva Trajboldová.