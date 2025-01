Vyšetřovatelé získali data z černé skříňky Jeju Air

Vyšetřovatelé získali data z jedné z černých skříněk letounu nízkonákladových aerolinek Jeju Air, který v neděli po nouzovém přistání v Jižní Koreji narazil do zdi a explodoval, přičemž zahynulo 179 lidí na palubě. Údaje z hlasového záznamníku v pilotní kabině budou převedeny do zvukového souboru, zatímco druhá černá skříňka – záznamník letových údajů – bude odeslána do Spojených států k analýze.