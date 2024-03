V USA mají volební superúterý. Biden i Trump se nejspíš opět přiblíží nominaci

před 20 m minutami | Zdroj: ČTK , ČT24 , Reuters , The New York Times

Nejrušnější etapa nominačního procesu je letos „nezvykle nedůležitá“, napsal k volebnímu superúterý deník The New York Times (NYT) . Podle amerikanisty Jana Hornáta z Fakulty sociálních věd je rozhodnuto. „Vypadá to, že Donald Trump vyhraje možná ve všech státech a teritoriích, kde se v úterý ve Spojených státech bude hlasovat. Ve většině států vede o šedesát procent, takže je to opravdu ohromný náskok. Jedině kdyby se do volebních místností dostavili voliči, o kterých nikdo nic neví, kde nemáme zmapovány jejich preference, tak teprve tehdy by se ten výsledek mohl zvrátit,“ míní expert.

Ve víkendovém rozhovoru řekla, že v kampani vytrvá, „dokud budeme konkurenceschopní“. Haleyová si zatím připsala jen 43 delegátů, zatímco Trump jich má už 273 poté, co zvítězil zatím ve všech primárkách s výjimkou hlavního města, Washingtonu, D. C., kde bodovala právě bývalá diplomatka. Ta naopak přišla o svůj domovský stát, Jižní Karolínu.

I kdyby Biden a Trump ve všech kláních zvítězili, nebudou mít po úterku na kontě většinu delegátů příslušné strany. Mohou se však této metě přiblížit natolik, že by byla na dosah při dalších březnových hlasováních. Zda do nich půjde i poslední Trumpova republikánská soupeřka, tedy bývalá guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haleyová, není jasné.

Další napjatý souboj obou republikánů lze sledovat v Utahu, kde žije početná mormonská populace, která má vůči Trumpovi spíše chladný vztah. „Ačkoli to jsou republikáni a volí konzervativně, tak zrovna Trump nesplňuje hodnoty, které tato komunita vyjadřuje,“ podotkl Hornát s tím, že podle jeho názoru však Haleyová nakonec ani žádný z těchto států neovládne, spíše podle něj bude Trumpova výhra těsnější.

„Haleyová nemá v kalendáři plánované další události a setkání po superúterý, zdá se, že nemá ani předplacené televizní reklamy, mediální reklamy v dalších státech, kde se bude bojovat. Takže to vypadá na to, že se stáhne,“ myslí si amerikanista. Připomněl, že významní sponzoři už se dříve začali od kandidátky odklánět. „Republikánské předsednictvo už také začne víc tlačit na to, aby Trump byl jediným kandidátem, protože to vypadá, že volby v listopadu budou velmi těsné, a tak bude chtít, aby strana vystupovala jednotně,“ vysvětluje Hornát.

V listopadu to tak podle expertů opět vypadá na souboj Trumpa a Bidena. „U republikánů vychází tlak ze samotných voličů, oni prostě chtějí Trumpa. Republikánská strana jim dala na výběr a stejně si vybrali Trumpa, takže ten tlak přicházel zespoda. U demokratů je to trošku jiná situace, protože Biden vyhrál prezidentství v rámci velmi křehké koalice voličů a myslím, že Demokratická strana má obavy do této koalice voličů nějakým způsobem zasahovat, protože v momentě, kdy by zvolili jiného kandidáta, tak by část křehké koalice mohla odejít od demokratů nebo nevolit vůbec. Takže demokraté nechtějí riskovat, a tak vsadí na Bidena, který sám je riskem,“ podotkl Hornát.