V informační válce zaostáváme za Moskvou, varuje historik Kelin

Když se v Rusku dostal k moci Vladimir Putin, byla to naděje, protože dokonale předstíral, že mu jde o vytvoření demokratického státu, uvedl v pořadu Interview ČT24 historik a publicista Alexej Kelin. Za více než dvacet let pak v Rusku vybudoval systém, i za pomoci naivního Západu, v němž se opevnil a kde platí jen síla a násilí, podotýká historik. Kelin v pořadu také hovořil o ruské propagandě a nedostatečné reakci západních zemí na ni.

Kelin se domnívá, že západní politici by si měli uvědomit, co vlastně chtějí. Jestli zastavit „tento banditský systém a zbavit civilizaci tohoto rizika, nebo jestli budeme dál kličkovat a vyhovovat svým voličům, abychom je příliš nepodráždili“.

Co může změnit poměry v Rusku

Možnou nápravu poměrů v Rusku vidí v tom, že je potřeba investovat do nových ruských generací, které žijí na Západě. Vychovat tak intelektuální elitu, která by se pak do Ruska vrátila. A zároveň s tím nabídnout těm občanům v Rusku, kteří mají přístup k internetu, systém distančního vzdělávání. „Zatím však chybí někdo, kdo by zafinancoval ajťáky.“

Jako další opatření zmínil například vznik exilové ruské vlády, která by připravila program pro budoucí Rusko a získala podporu od evropských politiků a záruky pomoci. „Je potřeba investovat do nové generace. Efekt by byl za deset dvacet let, do toho se nikomu nechce“.

Historik také uznal, že i současná ruská emigrace na Západě je rozdělená. Jsou mezi nimi jak stoupenci západní demokracie, tak stoupenci Putina. Byl by pro zjištění dat, jak početně jsou rozděleni. Posteskl si, že současná restriktivní opatření Západu dopadají i na prodemokratické ruské studenty v zahraničí.