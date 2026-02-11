V Berlíně zachvátil požár výškový dům, podle hasičů je mnoho zraněných


V Berlíně ve středu večer vypukl požár ve výškovém domě, je mnoho zraněných. Oznámili to hasiči, kterých na místě zasahuje asi 170. Deník Bild napsal, že mezi těžce zraněnými je i několik dětí.

Hasiči uvedli, že celým domem se rozšířil hustý dým. „Zaopatřit je potřeba velký počet zraněných a postižených (požárem),“ uvedli hasiči. Ti na místo vyslali i speciální modul pro zvládání rozsáhlých incidentů s mnoha zraněnými.

Záchranáři podle Bildu vynesli z budovy v bezvědomí několik dětí a jednoho dospělého, nejméně jednoho člověka pak museli resuscitovat. Deník uvedl, že podle jeho informací jsou všichni zranění z pater nad bytem, ve kterém hořelo.

Oheň zachvátil výškový dům ve čtvrti Friedrichsfelde ve východoberlínské části Lichtenberg. Budova má podle Bildu 21 pater. Z dostupných fotografií vyplývá, že hořet začalo ve třetím patře.

Hasiči dům evakuovali a k vyvedení obyvatel použili i evakuační dýchací masky. Následně budovu prohledali, zda v ní nezůstali další lidé. Požár je podle Bildu zřejmě uhašen, ze zasaženého bytu ale stále vycházel kouř.

