Uklízečku chycenou do rolety musel zachránit majitel obchodu. Z ženy je internetová hvězda

Uklízečku zachycenou do rolety musel zachraňovat majitel obchodu (zdroj: TikTok/bestonetonteg1)

Z uklízečky z Walesu se stala celebrita. Když čekala před obchodem, zachytil se jí kabát do rolety, která ji zvedla ze země. Na zem jí pomohl majitel večerky, který video zveřejnil na sociální síti. Z nahrávky se rychle stal hit, viděly ji miliony lidí. Žena teď žertuje, že se bude muset „vypořádat se slávou“, píše britský server BBC.

Dvaasedmdesátileté Anne Hughesové se stal incident v obchodě Best One v Tontegu v jižním Walesu. Opírala se o okenice, když je majitel obchodu zevnitř otevřel. „Neslyšel mě křičet, když jsem si uvědomila, že jsem se zachytila (do rolety),“ řekla BBC. Nakonec se ho žena ale dovolala a pomohl jí vyprostit se z rolety, a tak měl příběh šťastný konec.

Obchod sdílel záběry z bizarního incidentu v pondělí brzy ráno na TikToku, video se rychle šířilo internetem. „Nikdy neuvidím jeho konec,“ řekla podle BBC uklízečka. „Můj šéf řekl, že se mu nelíbí, když se jeho zaměstnanci poflakují,“ vysvětluje žena.

Hughesová před sedmi lety sice oficiálně odešla do důchodu, od té doby ale pracuje v obchodě.