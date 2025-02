Turisté se dovolené na otřesy zmítaném Santorini nevzdávají

Řecký ostrov Santorini opustily kvůli zemětřesení už dvě třetiny jeho obyvatel. Cestovní kanceláře, včetně těch českých, zájezdy do destinace ale prodávají dál. Věří, že do začátku hlavní sezony se situace uklidní. Připravená mají i náhradní řešení.

Ostrov Santorini v současnosti postihne denně pět až deset otřesů. Turisté se svých dovolených ale zatím vzdát nechtějí. „Přijeli jsme včera, trochu jsme se báli. Na letišti jsme nikoho neviděli, takže jsme se báli ještě o trošku víc,“ popsal návštěvník ostrova Tanzeel Shafi. „Ostrov je povětšinou prázdný, minulou noc jsme cítili zemětřesení,“ dodal.

Každý rok na Santorini přijede na tři a půl milionu turistů, z toho asi dvacet tisíc Čechů. „V tuto chvíli jsou to nižší stovky klientů, které mají koupený zájezd na Santorini, celkem během sezony by se to mohlo pohybovat někde mezi tisíci a dvěma tisíci,“ uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.