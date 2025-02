Santorini dál sužují otřesy. Ostrov je téměř vylidněný

„Ta aktivita má charakter extenzních zemětřesení, to znamená, že k nim dochází v zemské kůře, která je roztahována. Čili je to prostředí, které svědčí průniku fluid, průniku magmatu. Možnosti udělat prognózy jsou komplikované tím, že se celá série odehrává pod mořskou hladinou a není možné pomoci si geodetickými měřeními, jaká dělají na Islandu,“ vysvětlil seismolog a ředitel Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR Aleš Špičák.

V prázdných ulicích jsou osamělí turisté, kteří tak nyní mají výhledy jen pro sebe. Cestování na Santorini totiž zakázané není. „Ne, vůbec nás to nevyděsilo. Myslím, že je to pro tuto oblast normální,“ řekla jedna ze zahraničních turistek.

Seismolog z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR Václav Kuna v 90' ČT24 poznamenal, že k takovým jevům dochází relativně často. „Pokud bychom se dívali na globální situaci, tak je to prakticky každodenní záležitost. (...) Někde po světě se toto děje každý den, ale samozřejmě nás to zajímá, protože je to blízko větších populačních center,“ poznamenal s tím, že série zemětřesení na Santorini lze zařadit do kategorie slabého či středně silného zemětřesení.

Obecně podle něj platí, že zděné budovy, které nemají železobetonové vyztužení, jsou relativně náchylné. Podotkl ale, že zemětřesení, které nyní na Santorini bylo, tedy o síle kolem pěti stupňů, obvykle nenapáchá velké škody. „Jen v případě, že je velmi blízko u povrchu, přímo pod obydlenou oblastí a také v případě, že jsou domy postaveny velmi špatně. Pamatujeme si z loňska zemětřesení z Nepálu, kdy magnitudo lehce přes pět stupňů už způsobilo oběti na životech a zbořilo domy. Tady ta situace taková není, doufal bych, že jsou domy postaveny trochu lépe, ale hlavně ta zemětřesení jsou několik desítek kilometrů vzdálená, zatím pod mořem a zatím se nezdá, že by mělo dojít k něčemu horšímu,“ dodal.

Řecké úřady prozatím očekávají, že se zemětřesné roje po několika týdnech opět zklidní. Nelze ale předpovědět, zda do té doby nepřijde skutečně silné zemětřesení.