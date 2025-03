Strategický ostrov Gotland kvůli sabotáži málem přišel o vodu

Vrchní velitel švédských ozbrojených sil Micael Byden loni na jaře varoval, že ruský vládce Vladimir Putin možná usiluje o nadvládu nad Baltským mořem a má oči upřené právě na Gotland. „Kdo ovládá Gotland, ovládá Baltské moře,“ prohlásil tehdy Byden.

Kdyby Moskva převzala kontrolu nad ostrovem, mohlo by to podle Bydena ohrozit země NATO. „To by znamenalo konec míru a stability v severských a pobaltských regionech,“ řekl šéf švédské armády. „Baltské moře by se nemělo proměnit v Putinovo hřiště, kde zastrašuje členy NATO,“ zdůraznil.