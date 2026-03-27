Španělka s paraplegií podstoupila eutanazii, kterou soudně napadal její otec


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK, El País

Pětadvacetiletá Noelia Castillová z Katalánska ve čtvrtek odpoledne po dlouhé právní bitvě proti otci a křesťanským aktivistům podstoupila eutanazii a zemřela podle svého přání, informovala španělská média, která případ bedlivě sledovala. Žena trpěla paraplegií po neúspěšném pokusu o sebevraždu, jíž podle serveru deníku El País předcházelo vyrůstání v dětských domovech a vícečetné znásilnění. Španělsko eutanazii umožňuje od roku 2021.

Castillová požádala o provedení eutanazie v roce 2024 a úřady zákrok povolily po prošetření případu garanční komisí. Eutanazii měli lékaři provést 2. srpna téhož roku. Tomu však zabránil otec ženy, kterého v jeho snaze podporovala katolická a křesťanská sdružení.

Otec Castillové tvrdil, že jeho dcera není v takovém duševním stavu, aby mohla o eutanazii sama požádat. To ale soudy odmítly.

Castillová své rozhodnutí zemřít kvůli náročné a bolestivé nemoci potvrdila i před soudem. To jejího otce neodradilo od dlouhé právní bitvy, která trvala zhruba jeden a půl roku. Muž se obrátil i na Evropský soud pro lidská práva. Ten však v březnu odmítl vydat nařízení, které by zabránilo provést eutanazii až do jeho rozhodnutí o věci. Tím se fakticky otevřela cesta k provedení zákroku.

Castillová zemřela ve čtvrtek večer v nemocnici u Barcelony, uvedla veřejnoprávní televize TVE či deník El País. Sdružení Abogados Cristianos (Křesťanští advokáti) se zákroku snažilo ještě ve čtvrtek zabránit odvoláním ke španělským soudům, ale nebylo úspěšné.

Velké bolesti po zranění

Castillová se podle El Paísu narodila do dysfunkční rodiny a kvůli duševním problémům a závislostem rodičů velkou část dětství a dospívání trávila v dětských domovech. Sama žena uvedla, že vše odstartovalo v roce 2022, kdy se stala obětí sexuálního násilí. Po užití kokainu se pak 4. října toho roku pokusila o sebevraždu skokem z pátého patra budovy.

I v posledním poskytnutém rozhovoru Castillová uvedla, že jí neléčitelné postižení způsobuje velkou bolest a že tento stav nelze zvrátit. To jsou hlavní podmínky pro to, aby garanční komise s provedením eutanazie souhlasila. „Chci teď odejít v klidu, přestat trpět,“ řekla tento týden Castillová, která na zákrok podle deníku El País čekala 601 dní.

Ústavní soud apeluje na zákonodárce, aby se začali zabývat eutanazií
Ilustrační foto

Výběr redakce

před 4 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
před 19 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Meč, váza a útočná puška. Lukašenko v KLDR navazoval přátelství s Kimem

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko navštívil v minulých dnech Severní Koreu, kde se svým tamním protějškem Kim Čong-unem podepsal smlouvu o přátelství a spolupráci. Oba autokraté, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině, se naposledy setkali loni v září v Pekingu.
před 8 mminutami

Uvázlá velryba se uvolnila z německé mělčiny

Velryba, která začátkem týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand, se v noci na pátek dokázala uvolnit. Podařilo se ji dostat do hlubšího koryta, které pro ni vyhloubil vodní bagr. Podle agentury DPA o tom informoval biolog Robert Marc Lehmann, který k mladému keporkakovi ve čtvrtek doplaval a snažil se ho ke korytu navést. Kytovec, jehož osud vyvolal v Německu obrovský zájem, ale ještě vyhráno nemá.
08:54Aktualizovánopřed 57 mminutami

Při útoku levharta zemřel na Srí Lance český mnich

Třiačtyřicetiletého českého mnicha usmrtil v národním parku Kumana na Srí Lance levhart, napsal srílanský server Onlanka s odkazem na místní policii. České ministerstvo zahraničí úmrtí potvrdilo, zastupitelský úřad je v kontaktu s rodinou zemřelého i s policií.
před 1 hhodinou

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Ukrajinské drony v noci na pátek opět zasáhly ruské ropné terminály na pobřeží Baltského moře. Podle ukrajinských médií o tom informují ruské telegramové kanály. Ruská armáda útočila mimo jiné na Charkov či Dněpropetrovskou oblast, oba regiony hlásí zraněné.
před 2 hhodinami

Rozsudek nad Metou a Googlem otevírá dveře. A připomíná tabákový průmysl

Společnosti Meta a Google podle rozhodnutí soudu věděly, že jejich platformy představují riziko pro mladistvé. A mohou u nich způsobit závislost na aplikacích jako Instagram nebo YouTube. Porota v Los Angeles za to přiznala v přelomovém verdiktu ženě odškodné v celkové výši šest milionů dolarů. Technologičtí giganti se proti rozsudku odvolají.
před 2 hhodinami

Dolary mají nést Trumpův podpis. V historii USA to nemá obdoby

Americké ministerstvo financí se chystá na všech nových dolarových bankovkách tisknout podpis prezidenta Donalda Trumpa. S odvoláním na ministerstvo o tom informovala agentura AP, která zdůrazňuje, že v případě úřadujícího amerického prezidenta bude takový krok bezprecedentní.
před 3 hhodinami

Tajná operace měla „sundat“ opoziční Tiszu, píší maďarští investigativci

Maďarští novináři rozkryli tajnou operaci, jejímž cílem bylo vyřadit z provozu IT systémy opoziční strany Tisza. IT specialisté, kteří chtěli plán odhalit, se stali terčem policejního vyšetřování, na které podle detektiva tlačila maďarská tajná služba. Ruskem řízení boti mezitím šíří výmysly o údajném atentátu na premiéra Viktora Orbána či o puči, který proti němu prý chystá Ukrajina. To všechno v situaci, kdy Tisza podle posledního průzkumu míří v dubnových volbách k ústavní většině.
před 4 hhodinami
Načítání...