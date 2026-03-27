Španělka s paraplegií podstoupila eutanazii, kterou soudně napadal její otec

Pětadvacetiletá Noelia Castillová z Katalánska ve čtvrtek odpoledne po dlouhé právní bitvě proti otci a křesťanským aktivistům podstoupila eutanazii a zemřela podle svého přání, informovala španělská média, která případ bedlivě sledovala. Žena trpěla paraplegií po neúspěšném pokusu o sebevraždu, jíž podle serveru deníku El País předcházelo vyrůstání v dětských domovech a vícečetné znásilnění. Španělsko eutanazii umožňuje od roku 2021.
Castillová požádala o provedení eutanazie v roce 2024 a úřady zákrok povolily po prošetření případu garanční komisí. Eutanazii měli lékaři provést 2. srpna téhož roku. Tomu však zabránil otec ženy, kterého v jeho snaze podporovala katolická a křesťanská sdružení.
Otec Castillové tvrdil, že jeho dcera není v takovém duševním stavu, aby mohla o eutanazii sama požádat. To ale soudy odmítly.
Castillová své rozhodnutí zemřít kvůli náročné a bolestivé nemoci potvrdila i před soudem. To jejího otce neodradilo od dlouhé právní bitvy, která trvala zhruba jeden a půl roku. Muž se obrátil i na Evropský soud pro lidská práva. Ten však v březnu odmítl vydat nařízení, které by zabránilo provést eutanazii až do jeho rozhodnutí o věci. Tím se fakticky otevřela cesta k provedení zákroku.
Castillová zemřela ve čtvrtek večer v nemocnici u Barcelony, uvedla veřejnoprávní televize TVE či deník El País. Sdružení Abogados Cristianos (Křesťanští advokáti) se zákroku snažilo ještě ve čtvrtek zabránit odvoláním ke španělským soudům, ale nebylo úspěšné.
Velké bolesti po zranění
Castillová se podle El Paísu narodila do dysfunkční rodiny a kvůli duševním problémům a závislostem rodičů velkou část dětství a dospívání trávila v dětských domovech. Sama žena uvedla, že vše odstartovalo v roce 2022, kdy se stala obětí sexuálního násilí. Po užití kokainu se pak 4. října toho roku pokusila o sebevraždu skokem z pátého patra budovy.
I v posledním poskytnutém rozhovoru Castillová uvedla, že jí neléčitelné postižení způsobuje velkou bolest a že tento stav nelze zvrátit. To jsou hlavní podmínky pro to, aby garanční komise s provedením eutanazie souhlasila. „Chci teď odejít v klidu, přestat trpět,“ řekla tento týden Castillová, která na zákrok podle deníku El País čekala 601 dní.