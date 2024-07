Sesuvy půdy v Indii zabily a zranily desítky lidí

Záchranné úsilí komplikuje pokračující déšť, nestabilní terén a také skutečnost, že se zřítil hlavní most vedoucí do hornaté oblasti, kterou sesuvy půdy zasáhly. Do záchranných prací se zapojila armáda, která sestrojila provizorní lanový most a na místo vyslala dva vrtulníky.

Záběry z místa neštěstí ukazují záchranáře, jak se prodírají mezi kameny a vyvrácenými stromy, zatímco se kolem valí bahnitá voda. Na záběrech je také vidět muž, jak se snaží vyprostit z bahna, které ho uvěznilo až po prsa; záchranáři se k němu navzdory několika pokusům nedokázali dostat.

Podle Rašída Padikkalparambana, místního obyvatele, který se zapojil do záchranných prací, došlo v oblasti v noci na úterý místního času k nejméně třem sesuvům půdy, které zasáhly oblast, kde se mezi vesnicemi rozkládají plantáže čajovníku a kardamovníku. „Spousta lidí, co pracovali na plantážích a nocovali tu v provizorních stanech, je buď zavalená nebo pohřešovaná.“