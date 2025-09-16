Tři jeptišky ve vysokém věku se vzepřely své diecézi, když uprchly z pečovatelského domu a vrátily se do svého bývalého kláštera v rakouském Salcburku, který nyní obývají. Informovala o nich i americká stanice CNN.
Rakouské jeptišky uprchly z pečovatelského domu do kláštera
Osmašedesátiletá sestra Regina, jednaosmdesátiletá Rita a osmaosmdesátiletá Bernadette se vrátily do alpského kláštera a dívčí školy na zámku Goldenstein, kde strávily většinu svého života, a to k velké nelibosti místní církve.
Po příjezdu sestry zjistily, že na zámku už nefunguje elektřina ani tekoucí voda, jejich známí jim ale zajistili vodu i generátory, informoval rakouský veřejnoprávní rozhlas a televize ORF. Bývalé studentky klášterní školy sestrám organizují denní režim a k dispozici je jim i praktický lékař, který poskytuje potřebnou péči.
Od svého návratu do kláštera 4. září jsou jeptišky aktivní na Instagramu, kde za něco málo přes týden nasbíraly více než deset tisíc sledujících. Na svém účtu dokumentují denní režim modliteb, společných jídel a účasti na mši, stejně jako časté rozhovory s novináři z celého světa.
Dlouhotrvající spor mezi jeptiškami a jejich představenými sahá do konce roku 2023, kdy jeptišky podle svých slov musely klášter opustit proti své vůli.
Na věčnost raději z louky
Když sestry uprchly z pečovatelského domu pro seniory, představený Markus Grasl vydal prohlášení, ve kterém uvedl, že situace je pro něj „zcela nepochopitelná“. Pokoje v klášteře jsou podle něj nepoužitelné a nesplňují požadavky na řádnou péči, které zdravotní stav žen vyžaduje. Grasl uvedl, že se obává, zda jeptišky nepřeceňují vlastní síly.
Podle stanice ORF opatství Reichersberg, do kterého zámek Goldenstein spadá, prohlásilo, že umožní jeptiškám zůstat tam po dobu jejich důchodu, pokud to jejich zdraví dovolí.
Jak dlouho řádové sestry v klášteře zůstanou, tak není jasné, i když nyní mají ve svých pokojích elektřinu i teplou vodu, uvedla ORF. Nadále se však pevně brání návratu do pečovatelského domu. „Než zemřít v tom domově pro seniory, raději půjdu na louku a tam vstoupím do věčnosti,“ řekla sestra Bernadette britské stanici BBC.