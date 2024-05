Při vstupu do Vatikánu zadrželi faráře z Česka, měl u sebe více zbraní

Při vstupu do Vatikánu policie o víkendu zadržela faráře z České republiky, který měl u sebe v tašce vzduchovou pistoli, dva nože a šroubovák. Muž se podle agentury ANSA hájil tím, že zbraně jsou určené pro osobní obranu. Policie začala stíhat za nedovolené ozbrojování duchovního i dalšího muže z Česka, který je zřejmě skutečným majitelem zavazadla. Podle italského tisku je zadrženým farář z Velkých Losin na Šumpersku. Představitel olomouckého arcibiskupství potvrdil, že kněz je na pouti ve Vatikánu, spojit se s ním však zástupcům diecéze dosud nepodařilo.

„Tuto informaci máme zatím neoficiálně, nejsem tedy schopen ji potvrdit. Pravda je, že dotyčný kněz opravdu odjel na nedělní pouť do Říma, kde se v tuto chvíli nachází. Myslíme si, že se jedná o nějaké nedorozumění, zřejmě podcenil situaci. Rozhodně nevěříme, že by v tom byl nějaký špatný úmysl. Záleží samozřejmě na policii, jak to vyšetří, naprosto respektujeme jednání italských úřadů,“ prohlásil mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.

Doplnil, že spojit se s knězem se zatím nepodařilo. „Ve chvíli, kdy bude tato věc potvrzena, povedeme s ním diskusi, co se vlastně stalo, budeme chtít slyšet jeho názor,“ dodal.

Policie podle italských médií faráře zadržela v neděli během kontrol, které se provádějí při vstupu do Vatikánu. Kněz doprovázel skupinu poutníků z Česka a taška, ve které policisté nalezli vzduchovou pistoli a další podezřelé předměty, údajně patřila jednomu z věřících. Při výslechu duchovní vypověděl, že předměty měly sloužit pro osobní obranu.

Podle deníku Corriere della Sera však policie nepovažuje toto odůvodnění za věrohodné. Vyšetřovatelé se domnívají, že věřící zřejmě tašku svěřil duchovnímu, protože si myslel, že ten vzhledem ke svému církevnímu postavení nebude podroben důkladné bezpečnostní kontrole. Oba muži jsou stíháni na svobodě.