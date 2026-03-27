Při útoku levharta zemřel na Srí Lance český mnich

Třiačtyřicetiletého českého mnicha usmrtil v národním parku Kumana na Srí Lance levhart, napsal srílanský server Onlanka s odkazem na místní policii. České ministerstvo zahraničí úmrtí potvrdilo, zastupitelský úřad je v kontaktu s rodinou zemřelého i s policií.
Mnich podle serveru Hiru News meditoval 25. března v jeskyni v oblasti Bambaragasthalava a jeho tělo se na místě našlo s velkými ranami na krku a na hrudi. Podle serveru, který se odvolává na ochránce přírody, byly na místě levhartí stopy. Policie smrt od 26. března podle serveru Onlanka vyšetřuje a v tuto chvíli nesdělila bližší podrobnosti.
„Můžeme s lítostí potvrdit, že při útoku leoparda (levharta) na Srí Lance zemřel třiačtyřicetiletý český občan. Náš zastupitelský úřad je v kontaktu s rodinou i policií, která okolnosti tragické události vyšetřuje,“ potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgö.
Zpravodajský server Hiru News zveřejnil snímek muže s tím, že byl v místní komunitě známý jako „ctihodný Nandá“. Na Srí Lanku podle webu přiletěl již v roce 2021 a strávil tam měsíc, než se vrátil zpět do Česka. Loni v lednu se podle serveru na Srí Lanku vrátil a pobýval v oblasti Bambaragasthalava, kde se věnoval meditaci.