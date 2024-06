Pouť do Mekky si kvůli vedrům vyžádala stovky životů

Při letošní velké muslimské pouti do Mekky hadždž zemřelo nejméně 323 egyptských poutníků, většina z nich v důsledku veder, která nyní v Saúdské Arábii panují. S odkazem na dva arabské diplomatické zdroje to napsala agentura AFP. Teploty ve Velké mešitě v Mekce dosahovaly ve stínu až 51,8 stupně Celsia, připojila agentura Reuters.

Rijád očekává rekordní pouť do Mekky. Poutníci se potýkají s vysokými cenami

Pouť do Mekky, která je symbolickým napodobením posledního putování proroka Mohameda, je jedním z pilířů islámu a aspoň jednou za život by ji měl vykonat každý muslim, pokud mu to zdraví dovolí. Miliony věřících absolvují velkou pouť (hadždž), která se koná každý rok v daném termínu, nebo malou pouť (umra), kterou lze podniknout ve zbytku roku.

Podle saúdského generálního statistického úřadu se letos mělo zúčastnit více než 1,8 milionu poutníků.