Kreml mediální výroky nové izraelské velvyslankyně, která se svých povinností ujala teprve před koncem uplynulého roku, označil za extrémně neúspěšný start její pracovní mise. Lotyšská rodačka, absolventka práv i ekonomie z Jeruzalémské univerzity, a především kariérní diplomatka s bohatými zkušenostmi, byla v nedělním interview pro on-line zpravodajství Kommersantu nezvykle otevřená.

Halperinová si na mušku vzala ministra zahraničí Ruské federace Sergeje Lavrova za to, jak lehkovážně se podle ní staví k holocaustu. „Ruský lid zaplatil za vítězství nad nacismem miliony a miliony životů. A toto si pamatujeme. Ale nikdy předtím v historii svět nepoznal tak masivní a systematické vyhlazování lidí na pouhém etnickém základě. To zažili pouze Židé. Budu to neúnavně opakovat,“ řekla.

Kritika, o níž si šéf ruské diplomacie řekl také tímto svým dřívějším výrokem namířeným proti Spojeným státům a Evropské unii: „Pomocí Ukrajiny vedou válku proti naší zemi se stejným úkolem: konečné řešení ruské otázky. Stejně jako Hitler chtěl konečné řešení židovské otázky,“ zaznělo z jeho úst.