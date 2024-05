Nebezpeční jsou lidé, ne příroda, říká milovník Amazonie Dungel

K lásce k Amazonii se podle svých slov asi narodil. Koncem osmdesátých let ilustroval knihu K pramenům Orinoka a hned, jak padl komunismus, volal na venezuelskou ambasádu, jestli by nemohl jet do této země malovat jaguáry. „Samozřejmě se mi vysmáli, ale nakonec se to podařilo,“ vypráví muž, který se Jižní Americe profesionálně věnuje více než třicet let.

Při cestách je prý třeba s sebou mít vždy nůž, mačetu a dalekohled. Zapomenout právě dalekohled je podle něj tragédie. „Jím se jednak orientuji a jednak pozoruji třeba ptáky nebo ostatní zvířata a mám s nimi tím pádem kontakty. Když nemám dalekohled, tak je to těžké, jsem vlastně slepý,“ míní.

Dungelovi je 73 let a loni sešplhal nejvyšší vodopád na světě právě ve Venezuele. „Byl jsem v mládí profesionální sportovec a ono mi to jaksi zůstalo celý život. Myslím si, že když se člověk věnuje sportu a já se mu tedy docela věnuju, že to asi udržuje v kondici,“ prohlašuje.

Anakonda je neškodná

Žádné zvíře podle něj není nebezpečné tolik jako lidé. „Pokud se cítím v ohrožení, tak je to vždycky v situaci s člověkem. Co se týče zvířat, tak si dávám bacha na rejnoky nebo parejnoky, ti mají jedový osten. Pak také na malé jedovaté hady, ty moc neznám. Ale jinak zvířata jako jaguár nebezpečná nejsou,“ tvrdí cestovatel.

Například anakonda je podle něj naprosto neškodný had. „Je to v podstatě v uvozovkách líný had, takže neprchá. Ty mýty a hrůzostrašné legendy, které jsou kolem těchto hadů, jsou naprosto nesmyslné,“ dodává Dungel.

Jaguár je podle něj „mimořádně tajemný“, a pokud člověk nezná v Jižní Americe lidi, kteří se jim věnují profesionálně, není v podstatě možné tato zvířata natočit. „On o vás ví, ale vy o něm ne,“ sděluje Dungel s tím, že šelma navíc nemá žádnou tendenci napadnout člověka, místo toho okamžitě uteče.