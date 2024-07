Motivem vojenské přehlídky v Paříži bylo 80. výročí osvobození

Hlavním motivem letošní přehlídky bylo vedle olympijských her osmdesáté výročí osvobození Francie od nacismu. Vojenská kapela zahrála ústřední skladbu z filmu Nejdelší den o spojeneckém vylodění v Normandii v červnu 1944. Mezi předváděnou technikou letos chyběly soudobé tanky, ale naopak se ukázala historická auta z druhé světové války.

Přehlídka toho nejlepšího z francouzské armády zahrnovala přelet 22 vrtulníků a 45 letadel, 162 jezdců na koních a nechybělo ani vystoupení akrobatické skupiny Patrouille de France. Co naopak letos kvůli přípravě Her chybělo, byli zahraniční státníci. Také počty hostů podél trasy průvodu byly nižší než jiné roky, a to kvůli bezpečnostním omezením.

Deník Le Figaro nedělní přehlídku popisuje jako nácvik na bezpečnostní opatření v době olympiády. Zatímco o tomto víkendu je podle francouzského ministerstva vnitra v pohotovosti na 30 tisíc policistů a četníků, z toho 11 tisíc v Paříži, v době her bude nasazeno 45 tisíc strážců pořádku a v záloze bude 18 tisíc vojáků, píše agentura AFP.