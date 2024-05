Meta zrušila facebookový účet útočníka na Fica krátce po atentátu

Společnost Meta Platforms, která vlastní sociální síť Facebook, uvedla, že smazala účet muže obviněného z útoku na slovenského premiéra Roberta Fica, a to krátce po atentátu. Informoval o tom portál Aktuality.sk. Slovenský ministr vnitra přitom o smazání účtu mluvil jako o indicii naznačující, že atentátník nekonal sám.

Facebookový profil 71letého muže, který je obviněn z pokusu o vraždu slovenského premiéra a kterým je podle slovenských médií spisovatel a aktivista Juraj C., společnost Meta zrušila v noci po středečním útoku. Sociální síť spolupracuje se slovenskými vyšetřovateli. Blíže se k věci nevyjádřila.

Soud poslal do vazby muže obviněného ze střelby na Fica. Podle médií přiznal vinu

V úterý ministr vnitra v televizi TA3 řekl, že „jako pravděpodobnější se jeví, že útok byl zkoordinovaný s nějakou skupinou... Pracujeme s tím, že to nebyl osamělý útočník, ale že za tím probíhalo něco, co se snažíme objasnit“. Dodal, že do vyšetřování jsou zapojené i tajné služby.

Šutaj Eštok v neděli na tiskové konferenci znovu upozornil, že lidé, kteří schvalují útok na Fica nebo šíří nenávist na sociálních sítích, za to ponesou odpovědnost.

Robert Fico se nadále léčí v banskobystrické nemocnici, která v úterý informovala, že podstoupil kontrolní vyšetření, je při vědomí a komunikuje.