„Máme toho dost.“ V Budapešti se sešli demonstranti kvůli sporné prezidentské milosti

Desítky tisíc demonstrantů v pátek vyšly do ulic Budapešti kvůli udělení prezidentské milosti muži, který kryl případ roky trvajícího sexuálního zneužívání dětí. Podle agentury Reuters šlo o největší protivládní demonstraci za několik let. Protest na budapešťském náměstí Hrdinů zorganizovalo několik hudebních celebrit a internetových influencerů, takže demonstrace přilákala i mnoho mladých lidí, uvedla agentura Bloomberg.

Nevoli veřejnosti vyvolalo, když se na začátku tohoto měsíce objevily v médiích informace, že Katalin Nováková coby tehdejší prezidentka loni v dubnu omilostnila zástupce ředitele dětského domova, který nadřízenému pomáhal krýt jeho zneužívání deseti nezletilých chlapců. Nováková, spojenkyně premiéra Viktora Orbána a členka jeho strany Fidesz, v sobotu po kritice oznámila, že abdikuje.

Současná krize je přímým zásahem do srdce strany Fidesz, která hlásá důležitost rodinných hodnot a ochrany dětí, napsala agentura Bloomberg. Orbánova vláda v Maďarsku se však protestem nemusí cítit ohrožena vzhledem k tomu, že do parlamentních voleb v roce 2026 je ještě daleko. Strana Fidesz nicméně doufá v úspěch během blížících se voleb do Evropského parlamentu, uvedla agentura Reuters. Ve hře je také červnové hlasování o starostovi Budapešti.