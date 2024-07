Ke konspiracím vede hluboký stres, říká badatel Ariely

S dopadem konspiračních teorií se Ariely sám setkal během pandemie covidu-19, o které psal. Lidé mu tehdy posílali výhružky, protože věřili, že chce zabíjet zdravé lidi. Konspirátoři mu tehdy přičítali nenávist vůči zdravým lidem kvůli jeho zraněním a vzhledu a osočovali ho, že je členem jakési kabaly. „Byl jsem popálený, když jsem byl mladý, tři roky jsem strávil v nemocnici. Proto vypadám trošku podivně,“ popsal výzkumník.

„Snažil jsem se jim vysvětlit, že tak to není, že to není pravda. Ale asi po měsíci jsem to vzdal a začal jsem to studovat,“ řekl. Došel k tomu, že i takto absurdně nedůvěřiví lidé jsou často inteligentní, ale že je na cestu víry v dezinformace a konspirace mnohdy vede zpočátku stres. Ariely zdůraznil, že tím nemyslí každodenní stres, ale hlubší tlak způsobený věcmi, kterým lidé zcela nerozumí a mnohdy nemají moc je ovlivnit.