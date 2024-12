Jihokorejský parlament zbavil prezidenta funkcí

Hlasování se zúčastnilo všech tři sta zákonodárců poté, co první pokus o odvolání hlavy státu minulou sobotu neuspěl, když sál opustili poslanci z prezidentovy Strany lidové moci (PPP).

Pro odvolání prezidenta se nyní vyslovilo 204 poslanců, pro přijetí bylo třeba dvě stě hlasů. „Nejméně osm poslanců vládní strany impeachment podpořilo,“ podotkla zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová.

„Pravomoci prezidenta byly pozastaveny, přebírá je premiér. Ústavní soud má 180 dnů na to, aby impeachment potvrdil. Pokud by tak neučinil, prezident zůstává ve funkci, pokud tak učiní, tak skončil, a do šedesáti dnů se musejí konat předčasné volby,“ pokračovala Šámalová.

Ústavní soud musí odvolání prezidenta schválit dvoutřetinovou většinou, pro musí být nejméně šest soudců z devíti. „Soud momentálně není plně obsazený, má pouze těch šest členů, takže ta shoda musí být jednoznačná, pokud nebudou v nejbližší době dovoleni další členové,“ dodala Šámalová s tím, že zatím není jasné, jak by mohl soud rozhodnout.