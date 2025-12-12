Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně, hrozí tsunami


před 51 mminutami

Severovýchod Japonska v pátek zasáhlo další silné zemětřesení. Síla otřesu činila podle seismické agentury EMSC 6,7 stupně, stejný údaj uvedla i Japonská meteorologická služba. Japonský úřad také vydal varování před vlnou tsunami. Epicentrum zemětřesení se nachází v moři.

Na začátku tohoto týdne oblast zasáhlo ještě silnější zemětřesení. Síla otřesu činila 7,5 stupně. Úřady zaznamenaly několik desítek zraněných. Seismologové při tom varovali, že mohou nastat další podobně silné či dokonce ještě silnější otřesy.

Japonsko se 125 miliony obyvatel ročně zažije asi 1500 otřesů, což představuje osmnáct procent všech zemětřesení na světě, uvedla agentura AFP. Země totiž leží v oblasti, která je součástí takzvaného ohnivého kruhu, což je pás kolem zlomových linií v Tichém oceánu s častým výskytem zemětřesení a sopečných erupcí.

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady hlásí zraněné
Následky zemětřesení v kanceláři agentury Kjódó na ostrově Hokkaidó

Agrofert se podle soudu nemohl ucházet o veřejné zakázky, když byl Babiš premiérem

Agrofert se podle soudu nemohl ucházet o veřejné zakázky, když byl Babiš premiérem

včera
Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu

Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu

včera
Přívalové deště zaplavily uprchlické tábory v Pásmu Gazy

Přívalové deště zaplavily uprchlické tábory v Pásmu Gazy

před 8 hhodinami
Vojenská policie zasahuje kvůli sbírce na drony v projektu Nemesis

Vojenská policie zasahuje kvůli sbírce na drony v projektu Nemesis

včera
Ukrajinská SBU zasáhla ruskou ropnou platformu v Kaspickém moři

Ukrajinská SBU zasáhla ruskou ropnou platformu v Kaspickém moři

včera
USA chtějí v Donbasu „demilitarizovanou ekonomickou zónu", řekl Zelenskyj

USA chtějí v Donbasu „demilitarizovanou ekonomickou zónu“, řekl Zelenskyj

před 9 hhodinami
Pellegrini vetoval zákon o zrušení úřadu pro whistleblowery

Pellegrini vetoval zákon o zrušení úřadu pro whistleblowery

včera
Pražští zastupitelé schválili rozpočet. Hřib a Pospíšil rezignovali z rady

Pražští zastupitelé schválili rozpočet. Hřib a Pospíšil rezignovali z rady

včera

Aktuálně z rubriky Svět

Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně, hrozí tsunami

Severovýchod Japonska v pátek zasáhlo další silné zemětřesení. Síla otřesu činila podle seismické agentury EMSC 6,7 stupně, stejný údaj uvedla i Japonská meteorologická služba. Japonský úřad také vydal varování před vlnou tsunami. Epicentrum zemětřesení se nachází v moři.
před 51 mminutami

Trump nařídil centralizaci regulace AI na federální úrovni

Americký prezident Donald Trump nařídil v noci na pátek centralizaci regulace umělé inteligence. To by mělo znemožnit jednotlivým americkým států schvalovat vlastní regulace AI, píše agentura Reuters. Převedení regulace na federální úroveň požadují velké technologické firmy.
před 1 hhodinou

USA se chystají zabavit další lodě s venezuelskou ropou, píše Reuters

Spojené státy se chystají zabavit další lodě převážející venezuelskou ropu, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. První takto zabavená loď by zatím měla podle Bílého domu směřovat do některého z amerických přístavů. Washington zároveň podle tiskových agentur uvalil sankce na dalších šest tankerů přepravujících venezuelskou ropu a také na tři synovce venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.
včera

USA zvažují, zda vyslat zástupce na jednání o Ukrajině v Evropě, řekl Trump

Spojené státy stále zvažují, zda vyšlou svého zástupce na víkendové jednání o Ukrajině, které se očekává v Paříži. Podle agentury Reuters to řekl v noci na pátek SEČ americký prezident Donald Trump. Podle něj bude záležet na tom, zda bude šance na úspěch jednání. Jednání se zřejmě budou týkat návrhu Spojených států na ukončení války na Ukrajině.
před 2 hhodinami

Salvadorec, který se stal symbolem migrační politiky Trumpa, je na svobodě

Salvadorec Kilmar Ábrego García, jehož v březnu administrativa prezidenta Donalda Trumpa protiprávně deportovala, aby se pak do země vrátil, byl propuštěn z detenčního zařízení pro migranty. Stalo se tak na základě čtvrtečního rozhodnutí americké soudkyně, píše agentura AP. Garcíovi však nadále hrozí druhá deportace. Bílý dům oznámil, že se proti rozhodnutí soudu odvolá.
před 4 hhodinami

Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) přijel do Bruselu na své první setkání s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou od svého současného jmenování do funkce. Šéfka EK ocenila Babišovu podporu posilování konkurenceschopnosti Evropy. Schůzku označila za dobrou a uvedla, že diskutovali také o posilování Kyjeva na cestě k míru v rusko-ukrajinské válce. O produktivní schůzce hovořil i předseda unijních summitů António Costa.
včera

Přívalové deště zaplavily uprchlické tábory v Pásmu Gazy

Nad východním Středomořím vrcholí zimní bouře Byron. Dvoudenní srážkové úhrny na některých místech překročily dvě stě litrů vody na metr čtvereční. Déšť ještě zhoršil už tak těžké podmínky, v jakých žijí obyvatelé Pásma Gazy, neboť voda zaplavila stovky stanů v provizorních uprchlických táborech.
před 8 hhodinami

Ukrajinská SBU zasáhla ruskou ropnou platformu v Kaspickém moři

Drony tajné služby SBU zasáhly ruskou těžební plošinu v Kaspickém moři, uvádí ukrajinská média, podle nichž jde o první takový zásah v Kaspickém moři. Není ale jasné, kdy k němu došlo. Rusko zároveň tvrdí, že jeho protivzdušná obrana v noci na čtvrtek sestřelila nejméně 287 dronů. AFP píše o jednom z nejrozsáhlejších útoků, které ukrajinská armáda podnikla na sousední zemi za téměř čtyři roky plnohodnotné války, kterou Moskva rozpoutala.
včera
