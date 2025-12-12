Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně, hrozí tsunami

Severovýchod Japonska v pátek zasáhlo další silné zemětřesení. Síla otřesu činila podle seismické agentury EMSC 6,7 stupně, stejný údaj uvedla i Japonská meteorologická služba. Japonský úřad také vydal varování před vlnou tsunami. Epicentrum zemětřesení se nachází v moři.
Na začátku tohoto týdne oblast zasáhlo ještě silnější zemětřesení. Síla otřesu činila 7,5 stupně. Úřady zaznamenaly několik desítek zraněných. Seismologové při tom varovali, že mohou nastat další podobně silné či dokonce ještě silnější otřesy.
Japonsko se 125 miliony obyvatel ročně zažije asi 1500 otřesů, což představuje osmnáct procent všech zemětřesení na světě, uvedla agentura AFP. Země totiž leží v oblasti, která je součástí takzvaného ohnivého kruhu, což je pás kolem zlomových linií v Tichém oceánu s častým výskytem zemětřesení a sopečných erupcí.