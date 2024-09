Japonsko povede asertivní outsider Išiba

Bývalý ministr obrany v čele kabinetu i strany nahradí stávajícího předsedu Fumia Kišidu, který nastoupil do úřadu v říjnu 2021. V polovině letošního srpna kvůli korupčním skandálům LDP a nízké podpoře oznámil, že se nebude ucházet o znovuzvolení ve vnitrostranických volbách.

Vlk samotář a vnitřní kritik strany, který chce nezávislost na USA

Išiba zvítězil ve druhém kole hlasování, ve kterém se utkal s ministryní hospodářské bezpečnosti Sanae Takaičiovou. Oba usilovali o předsednické křeslo už v roce 2021, Išiba i několikrát předtím. Po čtyřech neúspěšných pokusech se tak tento sedmašedesátiletý muž, který sám sebe označuje za „vlka samotáře“ ujímá vedení strany, která Japonsku vládla po většinu posledních sedmi desetiletí.

Do parlamentu se dostal v roce 1986 po krátké kariéře v bankovnictví, odstupujícím premiérem Kišidou byl ale vytlačen do pozadí, a tak se z něj postupně stal opoziční hlas ve straně. Odmítal například navyšování využívání jaderné energie nebo svou stranu kritizoval za to, že nedovoluje manželským párům používat různá příjmení.