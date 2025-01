Japonci oslavují Seidžin no hi, svátek dospělosti

Reuters

, jif

před 22 m minutami | Zdroj: Reuters , ČT24

Japonci slaví den dospělosti. Svátek Seidžin no hi připadá vždy na druhé pondělí v lednu a vítá mezi dospělé všechny, kterým bylo v uplynulém roce osmnáct let. K oslavám patří zejména návštěva šintoistické svatyně nebo budhistického chrámu. Lidé tento moment prožívají spíš se svými přáteli než s rodinou. Do dubna roku 2022 dospívali Japonci ve dvaceti letech. Vláda ale snížila věkovou hranici dospělosti na osmnáct let. Slibuje si od toho dřívější zapojení mladých Japonců do společnosti a ekonomiky.