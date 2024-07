Horští průvodci v Andách přinášejí svědectví o zmenšování ledovců

„Každým rokem se věci mění víc a víc. Každý rok je tu více smutku,“ řekl agentuře Reuters v základním táboře Federacion, který se nachází asi 1300 metrů pod vrcholem, šedesátiletý průvodce Francisco Gallardo, jenž na hoře pracuje od svých čtrnácti let. Gallardo podotkl, že jeho rodina pracuje na El Plomu již po několik generací, ale myslí si, že jim zbývá asi deset let, než budou nuceni se přestěhovat. „Budeme muset jít někam jinam, uvidíme, co se dá dělat, možná zamíříme na jih,“ dodal.

Ledovce v Andách jsou ve srovnání s jinými regiony nedostatečně prozkoumány vzhledem k tomu, jak rozsáhlé je toto pohoří a jak odlehlé jsou mnohé hory, řekl Wainstein. Mezi nejvhodnější svědky těchto změn patří lidé, kteří v horách pracují a rok co rok, desetiletí co desetiletí, lezou na stejné trasy.

Teploty ve vyšších nadmořských výškách stoupají rychleji – dle mezinárodní studie publikované v časopise International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation se ukázalo, že denní zimní povrchové teploty v Andách vzrostly od roku 2000 o půl stupně Celsia za desetiletí v nadmořské výšce 1000 až 1500 metrů, ale o 1,7 stupně Celsia ve výšce nad 5000 metrů.

Osmdesátiletý Osvaldo Segundo Villegas vzpomíná, že jeho první výstup na El Plomo se uskutečnil v šedesátých letech minulého století, kdy bylo mimo jiné nutné překonat dlouhý ledovec. Některé visuté ledovce, na které kdysi lezl, jsou dnes jen skalní stěny. „Až odejdu, všechno bude ztraceno,“ míní Villegas. „Byla místa v Patagonii, kam jsem chodil, která byla samý ledovec, teď je tam prales. A tak to také bude.“

Horolezec Octavio Salazar uskutečnil začátkem května první výstup sezony na peruánskou horu Yanapaccha. „Nemělo by pršet,“ přiblížil. V tomto ročním období už by za normálních okolností deště pominuly a ve výšce 5000 metrů by případné srážky měly být sněhové. „Máme pocit, že klima prodělalo tak drastické změny, že často zpochybnily vše, co jste znali,“ řekl strážce a posuzovatel rizik v národním parku Huascaran Edson Ramirez. „Mít dešťové kapky ve výšce 5000 metrů není běžné ani přirozené. Je to ukazatel toho, že tlak a teplota jsou zcela odlišné,“ dodal.