Francie se potýká s prostitucí nezletilých dívek. Roli hrají i sociální sítě

Francie řeší fenomén prostituce nezletilých dívek. Podle úředních odhadů jejich počet překročil deset tisíc. Za posledních pět let to znamená prudký nárůst o sedmdesát procent. Podle expertů v tom hrají neblahou roli sociální sítě, na kterých kuplíři vyhledávají a oslovují zranitelné dívky.

Před třemi lety Eva přerušila kontakt s rodiči a zoufale potřebovala peníze. Na jednom večírku, kterého se účastnila, ji oslovila mladá žena a nabídla jí způsob, jak k penězům snadno přijít. „Ona byla velmi milá, vlastně až moc milá. Řekla mi: ‚Budeš doprovázet klienty a tím si vyděláš peníze.‘ A já jsem jí řekla: ‚Ale nebudu muset s těmi lidmi spát, mít s nimi pohlavní styk?‘ A ona na to: ‚Ne, ne, kdepak, to je na tobě, ty jsi královna, ty o všem rozhoduješ‘,“ vzpomíná Eva. O den později už s onou ženou seděla v autě, kde se k nim připojil Evin budoucí kuplíř. Dal jí vykouřit marihuanu a poté ji odvezl k prvnímu klientovi. „Bylo mi špatně od žaludku a už ve chvíli, kdy otevřel dveře, byl nahý. To mě šokovalo. Poprosila jsem ho, abych si mohla dojít na záchod. Šla jsem tam a jediné, co jsem dokázala udělat, bylo napsat mladší sestře. Řekla jsem jí: ‚Není mi dobře, nevím, co dělám.‘ Ona mi řekla: ‚Tak uteč.‘ A já na to: ‚Nedokážu odejít, nevím, mám pocit, jako bych tu uvázla. Mám pocit, že musím udělat to, co udělám.‘ A vyšla jsem ven. Jako bych už najednou nebyla ten samý člověk,“ podotýká také Eva.

Eva svému pasákovi vydělá v přepočtu skoro 400 tisíc korun měsíčně. Dostává z toho necelou třetinu. Teď hledá cestu ven. Jiné, často čím dál mladší dívky, o to ale nestojí. Mezi nimi i dcera ženy, která se rovněž vyjádřila pro ČT, začala s prostitucí už ve dvanácti letech a matka nemá, jak se k ní dostat přes hradbu kuplířů. „Podlehla jejich kouzlu. Jsou to muži, do kterých se zamiluje nebo kteří se zamilují do ní. Ona je pak jako by oddělená od vlastního těla, takže si neuvědomuje, jak moc si ubližuje. A já žiji každý den ve strachu, že se jí stane něco zlého, a jsem vůči tomu všemu bezmocná,“ dodává matka dívky. Dívky si vytipují na sociálních sítích Kuplíři si dívky často vytipují na sociálních sítích. Pokud jim je méně než patnáct let, jsou podle francouzských zákonů obětmi sexuálního násilí a kuplířům hrozí dvacet let za mřížemi. Jenže je chrání anonymita internetu i neochota dívek svědčit v jejich neprospěch. „Nikdy se nevystavují odhalení, protože dívky jezdí na místo určení samy Uberem nebo taxíkem nebo jakkoli jinak. Proto nám nejvíc informací mohou poskytnout samotné dívky, tedy oběti. Jenže ony se za oběť nepovažují,“ vysvětluje důstojník četnictva Bernard Fischer. Téma před patnácti lety ve Francii rozvířil skandál dvou fotbalových reprezentantů, kteří využili služeb nezletilé prostitutky. Ta se později vrhla na podnikání a navrhovala spodní prádlo. Případ tak ve výsledku problém spíš prohloubil, protože některé mladistvé dívky to vnímají jako úspěšnou kariéru a příklad hodný následování.