Erupce indonéské sopky si vyžádala mrtvé, další lidé se ještě pohřešují

Příbuzní pohřešovaných naděje vkládají do týmů horské služby. Armáda však kvůli pokračující sopečné aktivitě do pátrání nemohla nasadit vrtulníky. „Počasí nám není nakloněné,“ připustil Rayen Obersyl, vojenský velitel z oblasti Wirabraja.

„Čtyřicet devět se bezpečně evakuovalo,“ sdělil Abdul Malik, vedoucí záchranářů u sopky Marapi. Práce záchranářů pokračovala i druhý den po výbuchu. U kráteru zatím nalezli jedenáct mrtvých, devět raněných převezli do nemocnic.

V době výbuchu téměř dva tisíce devět set metrů vysoké sopky, který vyslal oblak popela až do výšky tří kilometrů, bylo v oblasti kolem pětasedmdesáti turistů. Většině z nich se podařilo dostat do bezpečí, i když někteří z nich utrpěli popáleniny.

Turisté porušovali zákaz

Pro sopku Marapi posledních dvanáct let platil třetí nejvyšší stupeň nebezpečí ze čtyř. Ani obyvatelé přilehlých vesnic, ani návštěvníci neměli k vrcholu chodit blíž než na tři kilometry. Podle ředitele centra vulkanologie na sopce neměl být nikdo. Mnozí horolezci podle něj ale ke své újmě zákaz porušovali.

Podle vulkanologa Petra Brože z geofyzikálního ústavu AV ČR se zdá, že k dispozici nebylo žádné konkrétní varování před erupcí, a ta se proto „odehrála jakoby z čistého nebe“. „Je ale třeba mít na zřeteli, že za posledních 23 let tato sopka soptila přibližně jedenáctkrát. Je to velice aktivní sopka, takže to, že teď zrovna nesoptila, nemělo nikoho nechávat na pochybách, že někdy v budoucnosti soptit bude,“ podotkl v Horizontu ČT24.

Erupce horolezce překvapila podobně jako před čtyřmi roky sedmačtyřicet výletníků na novozélandském Bílém ostrově. I přes seizmickou činnost na něj cestovní kanceláře pořádaly výpravy s výkladem. Výron žhavých plynů tam v prosinci 2019 zabil dvaadvacet lidí a pětadvacet těžce popálil.