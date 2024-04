Drony útočí. Zbraň za pět set dolarů dokáže zničit tank za deset milionů

Plukovník Reisner ale naznačil, že Ukrajina tak zoufale touží po protivzdušné obraně, že připravuje tanky o plnou ochranu tím, že posílá systémy Gepard nebo jiné protiletadlové zbraně, které by za normálních okolností nasazovala do předních linií, na ochranu měst a kritické infrastruktury před útokem dronů.

Proti FPV se však v dohledné době může bojovat i jiným způsobem. „Některé armády už testují laserové paprsky, které by mohly zničit drony tím, že je v podstatě spálí energií,“ prohlásil náměstek generálního tajemníka NATO pro vznikající bezpečnostní výzvy David M. van Weel.

„Tyto takzvané zbraně s řízenou energií budou pravděpodobně levnější než jiné druhy munice a budou schopny zasáhnout malé cíle, jako jsou například drony. Ale stejně jako u každé nově vznikající válečné munice je jen otázkou času, než budou vynalezena protiopatření k jejich zneškodnění, dokonce i ozbrojených laserů,“ dodal van Weel.

Jsou už tanky válečným přežitkem?

Jsou už tedy tanky zastaralou zbraní? Podle plukovníka Reisnera v žádném případě. Ani enormní nasazení dronů dle jeho názoru neodsune M1 Abrams či německé Leopardy na druhou kolej. „Pokud se chcete zmocnit terénu, potřebujete tank,“ řekl rezolutně Reisner.

Také podle The Telegraph budou hrát tanky klíčovou roli v pozemních bojích i nadále. I proto, že úprava designu a zvýšená ochrana střechy na úkor přední části by měly nabídnout přiměřeně kvalitní ochranu proti dronům.

Švédští inženýři to dokonce vyzkoušeli už před několika lety, když přidali silné pancéřování na vršky svých tanků Stridsvagn 122 (tamější verze německých Leopardů 2, pozn. autora). A právě deset těchto tanků severská země Ukrajině darovala. Za zmínku navíc rozhodně stojí fakt, že už nyní přežily Stridsvagny několik útoků ruských dronů.

Plukovník Reisner doplnil, že by se válka díky používání FPV mohla poměrně brzy odehrávat ve stylu sci-fi filmů. „Za těchto okolností by vojáci nasměrovali zbraňové systémy z nedalekých podzemních bunkrů, aby zajistili, že budou moci nad zbraněmi udržovat viditelnou kontrolu a rádiovou frekvenci. Takové pozemní bitvy by mohly do značné míry postavit drony proti bezpilotním pozemním vozidlům. Budou spolu bojovat jako v ‚Terminátorovi‘,“ zakončil Reisner.