Do procesu s Trumpem v kauze plateb pornoherečce bylo vybráno šest porotců

ČTK

16. 4. 2024 Aktualizováno před 3 h hodinami | Zdroj: ČTK

Donald Trump u soudu

Bývalý americký prezident Donald Trump se v pondělí dostavil k soudu na Manhattanu, kde výběrem poroty začal proces s ním v kauze údajného falšování finančních záznamů ve snaze zakrýt platbu pornoherečce Stephanie Cliffordové. Ta tvrdí, že s Trumpem měla poměr. V úterý, druhý den soudu se podařilo vybrat šest z dvanácti porotců. Jde o první trestní proces s bývalým šéfem Bílého domu a první ze čtyř obžalob Trumpa, která se dostává před porotu.

Porota, která bude v procesu rozhodovat, bude mít dvanáct členů a šest náhradníků. Výběr byl zahájen v pondělí, avšak prvních šest členů bylo vybráno až úterý. Média odhadovala, že celkem by mohl výběr poroty trvat týden. Desítky potenciálních porotců totiž v pondělí vyjádřily pochybnosti ohledně své schopnosti zachovat si v procesu nestrannost, a soud je proto propustil. Potenciální porotci odpovídají na sérii 42 předem schválených otázek, které mají odhalit, zda by se v případu dokázali rozhodovat podle zákona a důkazů, nikoliv na základě vlastních pocitů a názorů. Před vstupem do soudní síně Trump, který usiluje o návrat do Bílého domu po listopadových prezidentských volbách, proces označil za politicky motivovaný. V blízkosti policií střežené soudní budovy se shromáždil hlouček demonstrantů, z nichž někteří nesli transparenty kritizující exprezidenta. Na jednom z nich bylo například napsáno „obviňte ho už konečně“. Sedmasedmdesátiletý republikánský prezident z let 2017 až 2021 se soudního stání na Manhattanu musí účastnit osobně. Očekává se, že se proces protáhne do května. Deník The Guardian ovšem napsal, že se jedná o jediný ze čtyř trestních procesů, u nějž je pravděpodobné, že dosáhne rozsudku před podzimními prezidentskými volbami. Stání začalo rozhodováním o různých procesních návrzích, přičemž Trump seděl na svém místě a díval se na monitor před sebou. Žalobci a obhájci se dohadovali, jaké důkazy budou povoleny a v jaké formě. Prokurátoři žádají, aby soudce Trumpovi uložil pokutu tři tisíce dolarů (71 tisíc korun) za tři příspěvky na sociálních sítích, které podle nich porušují soudcův zákaz veřejně se vyjadřovat ke svědkům. Slyšení o možném porušení tohoto nařízení soudce stanovil na 23. dubna.

Výběr porotců V první fázi výběru v pondělí před soud předstoupilo 96 potenciálních porotců. Jsou známi pouze podle čísel, protože soudce nařídil, aby jejich jména byla utajena před všemi kromě prokurátorů, Trumpa a jeho právního týmu. Poté, co si potenciální porotci vyslechli základní informace o případu a o službě v porotě, byli požádáni, aby zvedli ruku, pokud se domnívají, že nemohou sloužit nebo být spravedliví a nestranní. Ruku zvedla více než polovina z nich. Dalších zhruba deset lidí bylo omluveno z jiných důvodů. Jeden muž byl omluven ze služby v porotě, protože vyjádřil obavy, že by mohl být "nevědomky zaujatý", jelikož podle svých slov vyrůstal v Texasu a pracoval v oblasti financí s lidmi, kteří "intelektuálně tíhnou k republikánům", uvedla agentura AP. Jiná žena naopak uvedla, že s Trumpovou politikou nesouhlasí, ale rozhodovala by nestraně a spravedlivě, pokud by byla vybrána.

Potenciálním porotcům je položeno 42 předem schválených otázek, z nichž některé mají více částí. Je mezi nimi například dotaz, zda potenciální porotce má vyhraněný názor na Trumpa či zda by úsudek porotce mohlo ovlivnit to, že Trump kandiduje v prezidentských volbách. Na základě odpovědí mohou advokáti požádat soudce o vyloučení konkrétní osoby z výběru, pokud nesplňuje určitá kritéria, která mají zaručit nepředpojatost. Soud si postupně každý den předvolá zhruba sto potenciálních porotců, dohromady jich je více než pět set. Média ale mluví o „nadlidském úkolu“ vybrat porotu, neboť Trump je velmi známá osobnost, na kterou mají téměř všichni jasný názor, ať už pozitivní, či negativní. Právě tato vyhraněnost je pak vylučuje z účasti v porotě. Vzhledem k vysokému počtu kandidátů také soudce rozhodl, že vyřazení kandidáti nemusí své důvody dokládat důkazy, jak je jinak zvykem. Obžaloba Trump čelí obžalobě z falšování finančních záznamů. Toho se údajně dopustil ve snaze skrýt před prezidentskými volbami v roce 2016 platby pornoherečce Cliffordové, známé rovněž jako Stormy Daniels, kterou chtěl penězi přesvědčit, aby mlčela o jejich románku, jenž se údajně odehrál v roce 2006. Podle obžaloby Trumpova firma poskytla 130 tisíc dolarů (zhruba tři miliony korun) jeho tehdejšímu právníkovi Michaelu Cohenovi, aby tuto částku postoupil Cliffordové za to, že bude o románku se ženatým prominentním podnikatelem a prezidentským kandidátem mlčet. Podle obžaloby byly platby Cohenovi vykázány jako právní výdaje, aby se zakryl jejich skutečný účel. Trump tvrdí, že románek s pornoherečkou neměl, a 34 bodů obžaloby z falšování finančních záznamů odmítl.