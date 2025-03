Cyklon Alfred působí problémy v Austrálii

Nejméně šestatřicet zraněných si vyžádala dopravní nehoda v australském Lismore na severu státu Nový Jižní Wales, který se potýká s následky tropického cyklonu Alfred. Jeden muž pravděpodobně zemřel, když ho v autě smetla záplavová vlna, informuje server The Guardian.

Nehoda se týká nejméně jednoho vozidla australských obranných sil. Armádní vozidla byla na místě připravena pomáhat se záplavami. Vydatné deště v tomto státě přinesly za poslední dva dny čtyřicet centimetrů srážek, což překonalo průměrný březnový úhrn, píše agentura Reuters.

Cyklon Alfred mezitím zeslábl na tropickou bouři, a ušetřil tak region nejhoršího následků. Přestože statisíce domácností zůstaly bez proudu, záchranných prací bylo zapotřebí poměrně málo a škody byly omezené. Přes noc ale stoupla hladina vody v zaplavených oblastech, píše The Guardian.

Tři čtvrtě milionu obyvatel bez proudu

„Bez proudu bylo zhruba tři čtvrtě milionu obyvatel sousedního státu Queensland. Pro představu – doposud největší výpadek elektřiny v důsledku přírodní katastrofy v historii Queenslandu se dotkl 330 tisíc lidí,“ uvedl premiér Queenslandu David Crisafulli. V neděli by se měla obnovit autobusová doprava v Brisbane, vlaky se ale ještě nerozjedou, dodal premiér. Místní vláda podle něj usiluje o to, aby se v pondělí otevřelo co nejvíce škol.