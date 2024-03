Britská princezna Kate má rakovinu, oznámil Kensingtonský palác

Britská princezna Kate má rakovinu a podstupuje chemoterapii. Oznámila to v pátek ve videu, které zveřejnil Kensingtonský palác. Oznámení přišlo po týdnech spekulací o jejím zdravotním stavu. V lednu byla hospitalizována kvůli blíže nespecifikované operaci břicha.

„Poslední měsíce byly neuvěřitelně těžké pro celou rodinu, ale měla jsem fantastický lékařský tým, který se o mě staral a za to jsem velmi vděčná,“ uvedla Kate ve video prohlášení a dodala, že lednová operace byla podle lékařů úspěšná. „Nicméně testy po operaci prokázaly přítomnost rakoviny, proto lékařský tým doporučil, abych podstoupila preventivní chemoterapii,“ uvedla s tím, že nyní je na začátku léčby.

„Byl to samozřejmě obrovský šok. William a já jsme dělali vše, co bylo v našich silách, abychom to zpracovali v soukromí a v zájmu naší rodiny,“ uvedla. „Stávám se silnější každým dnem, kdy se soustředím na věci, které mi pomohou se léčit,“ dodala manželka následníka trůnu prince Williama.