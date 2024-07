Bojují s ohněm, sami ale přicházejí o domovy. Kalifornští hasiči se nezastaví

Masivní požáry v Kalifornii stále nejsou pod kontrolou. Do boje s živlem je nasazeno pět a půl tisíce hasičů, kteří se snaží zachránit životy i majetek tamních obyvatel. Řada z nich je přitom místních a tragické ztráty se nevyhýbají ani jim.

„Jediné, na co jsem myslel, bylo, jak se dostanu se ke svému vybavení, abych mohl jít do akce a začal lidem pomáhat. Takže jsem domem doslova jen proběhl. Stihl jsem jenom zavřít pár oken,“ uvedl Johnathan.

Jenže zatímco bojovali s plameny jinde, požár se dostal právě k jejich domům. Oba lehly popelem. V doutnajících rozvalinách toho později moc nenašli. „Hrstka věcí v jedné krabici neshořela. Jsou to fotky, takže jsem šťastný aspoň za to. Většina jsou fotky ze synova dětství do jeho čtrnácti let,“ říká Dave Tehan.

Přesto oba pokračují v práci, aby mezi jejich sousedy bylo co nejvíc takových, kteří nedopadnou jako oni. Dokončují hašení na místech, kde hrozí, že se požár opět vznítí. „Chceme to tu znovu postavit. Jsem si jistý, že většina lidí tady bude chtít zůstat. Jenom teď potřebují pomocnou ruku,“ míní Dave.

Park Fire je jedním z desítek lesních požárů, se kterými se nyní Spojené státy i sousední Kanada potýkají. Podle úřadů ho nejspíš založil 42letý Ronnie Stout z města Chico, který stlačil hořící auto do příkopu u silnice, z místa činu odešel „a snažil se splynout s ostatními lidmi, kteří z místa prchali před rychle se šířícím ohněm,“ cituje CNN úřad okresního prokurátora.