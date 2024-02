Atmosférická řeka zasáhla Kalifornii. První bouře zaplavila ulice

Jedna ze dvou bouří, kterou v těchto dnech Kalifornie očekávala, přinesla do amerického státu nárazový vítr, vydatný déšť a zaplavené ulice. Druhá vydatnější bouře by ji měla podle předpovědi zasáhnout o víkendu. Toto nepříznivé počasí mají na svědomí takzvané atmosférické řeky. Ty představují až několik tisíc kilometrů dlouhý a několik set kilometrů široký pás s vysokým obsahem vlhkosti. Atmosférická řeka „Ananasový expres“ dostala název podle místa, kde vzniká, a to v tropické oblasti Pacifiku u Havajských ostrovů. Celkový tok vodní páry v nejvydatnějších atmosférických řekách může snadno předčít průměrný tok vody v kterémkoliv toku na světě.