Aktivisté se přilepili k dráze mnichovského letiště, omezili provoz na začátku svátků

Mnichovské letiště přerušilo ráno zhruba na hodinu provoz a dál hrozí zpoždění – na jednu jeho pojezdovou dráhu se přilepili klimatičtí aktivisté. Do areálu letiště pronikli v době noční letové přestávky, která měla skončit v šest ráno. Zhruba po hodině oznámil mluvčí letiště, že byl provoz částečně obnoven, k dispozici je jedna ranvej. Některé dopolední vnitroevropské lety Lufthansy byly odřeknuty. Přílety byly odkloněny na jiná letiště.

Podle Süddeutsche Zeitung proniklo šest členů hnutí Poslední generace do areálu mnichovského letiště Franze Josefa Strausse za svítání. Hnutí oznámilo, že jeho příslušníci se rozdělili do dvou skupin a přilepili se na různých místech letiště.

Zatím poslední let z Mnichova, který je zrušen, je spoj Air Dolomiti do Benátek s odletem před půl devátou. Přílety jsou buď zpožděny, nebo je dispečeři odklonili na jiná letiště. Například cestující, kteří ráno letěli s Lufthansou z Tbilisi do Mnichova, skončili v Budapešti.

V Německu se slaví svatodušní svátky a mnoho lidí cestuje na dovolenou. Mnichovské letiště počítalo s tím, že od pátku do neděle odbaví asi 350 tisíc cestujících, respektive 2860 letů. Aktivisté uvedli, že jejich cílem bylo zablokovat leteckou dopravu v době začátku svatodušních svátků. Letecká doprava se podle nich na globálním oteplování podílí téměř deseti procenty. Domnívají se, že politici dělají pro klima málo.