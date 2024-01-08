Шлях України до ЄС

У зв’язку із забороною імпорту російських алмазів Євросоюз також вніс до санкційного списку російську компанію «Алроса» та її директора Павла Мариничева. За даними Ради ЄС, це найбільша алмазодобувна компанія в світі, яка належить російській державі. - У грудні лідери Євросоюзу схвалили початок переговорів про вступ України та Молдови. За словами аналітика Українського центру європейської політики, Україні знадобиться щонайменше 10 років для змін, необхідних для вступу до союзу. Про це Сніжана Дяченко сказала редакторці Чеського телебачення Юлії Нетідовій.