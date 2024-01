Шлях України до ЄС

Cesta Ukrajiny do EU

V souvislosti se zákazem dovozu ruských diamantů přidala Evropská unie na sankční seznam také ruskou společnost Alrosa a jejího ředitele Pavla Marinyčeva. Podle Rady EU jde o největší společnost těžící diamanty na světě, kterou vlastní ruský stát. V prosinci schválili lídři Evropské unie zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem. Konkrétně Ukrajina bude podle analytičky Ukrajinského centra pro evropskou politiku potřebovat na změny nutné ke vstupu do unie nejméně 10 let. Snižana Djačenková to řekla redaktorce České televize Julii Netidovové.