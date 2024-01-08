У зв’язку із забороною імпорту російських алмазів Євросоюз також вніс до санкційного списку російську компанію «Алроса» та її директора Павла Мариничева. За даними Ради ЄС, це найбільша алмазодобувна компанія в світі, яка належить російській державі. - У грудні лідери Євросоюзу схвалили початок переговорів про вступ України та Молдови. За словами аналітика Українського центру європейської політики, Україні знадобиться щонайменше 10 років для змін, необхідних для вступу до союзу. Про це Сніжана Дяченко сказала редакторці Чеського телебачення Юлії Нетідовій.
Шлях України до ЄС
Шлях України до ЄС (zdroj: ČT24)
Cesta Ukrajiny do EU
V souvislosti se zákazem dovozu ruských diamantů přidala Evropská unie na sankční seznam také ruskou společnost Alrosa a jejího ředitele Pavla Marinyčeva. Podle Rady EU jde o největší společnost těžící diamanty na světě, kterou vlastní ruský stát. V prosinci schválili lídři Evropské unie zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem. Konkrétně Ukrajina bude podle analytičky Ukrajinského centra pro evropskou politiku potřebovat na změny nutné ke vstupu do unie nejméně 10 let. Snižana Djačenková to řekla redaktorce České televize Julii Netidovové.