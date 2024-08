Zlínský kraj v končícím období řešil otázku nové nemocnice

Do zastupitelstva kraje se dostalo dohromady osm subjektů. Po vítězném ANO a druhých lidovcích pětiprocentní hranici překročili ještě Piráti, hnutí STAN, ODS, ČSSD (dnes SOCDEM) a SPD. Do zastupitelstva se dokázala probojovat také koalice Trikolory, Soukromníků a nezávislých. Ta ale zůstala ještě s SPD a Starosty v opozici. Vítězné ANO vytvořilo čtyřkoalici s Piráty, ODS a ČSSD (dnes SOCDEM). Koalice v tomto složení vydržela až do konce volebního období. Volební účast se vyšplhala na 41,19 procenta.

Lídr Starostů a nezávislých ve Zlínském kraji Petr Gazdík kritizoval postup Pirátů při dojednávání koalice. Vadilo mu, že nevytvořili se STAN dvojblok, který by kopíroval budoucí koalici PirSTAN, se kterou se strany chystaly kandidovat do nadcházejících parlamentních voleb. Podle Gazdíka slíbilo celostátní vedení Pirátů, že se zformovaná koalice Pirátů a Starostů otiskne i do podoby dalšího vyjednávání ve Zlínském kraji. To se ale nakonec nestalo. Podle Gazdíka tak Piráti lhali. Dokonce chtěl na to konto navrhnout celostátnímu výboru STAN, aby odložil hlasování o spolupráci s Piráty na celostátní úrovni. Nakonec tak ale neučinil.

Důležitým volebním tématem byla výstavba Nové krajské Baťovy nemocnice ve zlínských Malenovicích. Záměr výstavby schválilo zastupitelstvo ještě za předchozí vlády hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL), který projekt do poslední chvíle prosazoval. Jako dosluhující hejtman podepsal smlouvy na odkup pozemků od Římskokatolické farnosti Zlín-Malenovice. Stalo se tak ale až po volbách, kdy už se formovala nová koalice, která projektu nebyla nakloněna a tento krok kritizovala. Postoj koaličních stran k výstavbě nové nemocnice hrál důležitou roli i během povolebních vyjednávání. Hnutí ANO mělo totiž jednat prioritně se subjekty, které se proti výstavbě vymezovaly nebo ji chtěly revidovat, což byl případ ODS.

Na základě této programové shody se koaliční strany rozhodly ustoupit od příprav výstavby nové nemocnice a 11. prosince minulého roku schválily zrušení investičního záměru. Kraj namísto toho investuje do modernizace stávajícího areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati.