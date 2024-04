Začíná oprava Hněvkovského ulice v Brně, omezí řidiče i provoz MHD

Ulice Hněvkovského v městské části Brno-jih, která je důležitou spojnicí mezi centrem města a dálnicí D2, bude od pondělí téměř na měsíc částečně uzavřená. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tam bude opravovat povrch silnice v délce dvou kilometrů. Práce jsou rozděleny do čtyř etap. Brněnský magistrát v tiskové zprávě informoval o dopravních omezeních při prvních dvou etapách.

První etapa potrvá do 21. dubna. „Ulice bude uzavřená mezi křižovatkou Sokolova a železniční tratí ve směru z centra. Nebude možné pravé i levé odbočení do Sokolovy. Průjezd po celé délce stavby bude v režimu jednoho jízdního pruhu v každém směru. Ze Sokolovy bude možné pouze pravé odbočení na Hněvkovského,“ uvedla Zdeňka Obalilová z brněnského magistrátu.

V navazující druhé etapě, která potrvá do 28. dubna, bude opět zavřený pás mezi křižovatkou a železniční tratí, ale ve směru do centra. Průjezd křižovatkou bude od dálnice možný jenom v přímém směru. Ve směru od centra bude možné pravé odbočení do Sokolovy a z ní jen pravé napojení na Hněvkovského.