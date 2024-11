Výdejní box podle bílovické radnice hyzdí pohled na historickou sokolovnu

Se současným výběrem místa nejsou spokojení ani oslovení obyvatelé města. „Máme to blízko, ale nelíbí se nám to tam. Kdyby to bylo za rohem, to by mi to nevadilo,“ poznamenala Blažena Trnková. „Já si myslím, že se to tam vůbec nehodí. Že to hyzdí tu historickou budovu. Pokud by to tam mělo být umístěno, tak někde na citlivějším místě,“ řekla Martina Dostálová.

S tím souhlasí i vedení radnice. „Naše představa toho řešení by byla taková, že by tam samozřejmě Alzabox někde mohl být, umístěn trochu citlivěji,“ potvrdil místostarosta Novotný. K tomu, jestli někdy v minulosti box přesouvali, se zástupci internetového obchodu nevyjádřili.

Vedení radnice i Sokola se shodla na tom, že se pokusí najít místo, které nebude tak na očích. „Byli bychom ochotní to samozřejmě dát někam jinam. Třeba místo nevzhledných popelnic,“ nastínil Pošmůrný. Po jednání s radnicí teď starostu Sokola čeká i jednání s firmou.