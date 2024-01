V Pardubicích začali vysouvat most přes Labe. Bude nejdelším lanovým mostem v Česku

Labe v Pardubicích překlene do léta nová mostní stavba. Bude součástí budovaného severovýchodního obchvatu města. Ten by měli silničáři dokončit během příštího roku. Pak bude největším zavěšeným lanovým mostem v Česku. Rozpětí bude mít 135 metrů.

První etapa výsuvu mostu přes Labe začala v úterý ráno a potrvá celé odpoledne. Za den urazí délku dvacet osm metrů. „Most je rozdělen na jednotlivé takty, ty mají délku dvaatřicet metrů, tento je o něco kratší a to proto, aby byly pracovní spáry ve vhodných místech na konstrukci,“ popsal odborník na mostní konstrukce Petr Vítek.

Komorový most staví ve dvou výrobnách. V první dělníci dělají spodní desku a stěny komory. Následně se zhotovená část přesune do druhé výrobny, kde se doplní šikmé vzpěry a horní deska. „Ten most postupně narůstá a posune se vždy o délku taktu. Je to taková cyklická práce,“ řekl Vítek.

Zvolená metoda je podle něj nejvýhodnější. „Výhodnost spočívá v tom, že se nemění pozice výrobny,“ poznamenal.