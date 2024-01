Dobrovolní hasiči pomáhali při povodních. Zamrzla jim ale cisterna

Dobrovolným hasičům z Děčínských Křešic, kteří pomáhali při povodních, zamrzla cisterna. Nestihli ji kvůli vysoké hladině řeky dostat do garáže dříve, než začaly mrazy. Jde o jednu z desítek jednotek dobrovolných hasičů, která pomáhala i při předloňském požáru v Českém Švýcarsku.

Před Vánoci hasiči dovezli cisternu na druhou stranu Děčína do Dolního Žlebu. Pár hodin poté cestu zaplavila voda. „Jakmile se zvýší Labe, je obec odříznutá od světa a naše cisterna tam je jako záloha pro případ nějakého požáru,“ popsal velitel křešických dobrovolných hasičů Jaroslav Jukl.

Než však cisternu přesunuli do garáže, zamrzla. Teď stojí ve vytápěné garáži. Hasiči budou muset ještě zjišťovat další možné závady, ke kterým mohlo vlivem velkých mrazů dojít. „Kdyby bylo potřeba, máme ještě dopravní automobil a tím jsme schopni vyjet,“ řekl Jukl.

Jednotka dobrovolných hasičů se svou cisternou v létě před dvěma lety zasahovala při požáru v Českém Švýcarsku. Pomáhali hlídat spáleniště, aby se znovu nerozhořelo. Novou cisternu město dobrovolným hasičům nepořídí. V případě nouze by museli využít vyřazenou techniku z jiných jednotek.

Voda zablokovala silnici do Dolního Žlebu na tři týdny

„V současné době soutěžíme v rámci veřejné zakázky o nákup nového dopravního vozidla pro tuto jednotku a máme schválenou dotaci na pořízení požárního přívěsu,“ nastínil vedoucí organizační složky jednotek sboru dobrovolných hasičů v Děčíně Radek Tuhý.

Velká voda v Dolním Žlebu opadla až ve středu zhruba po třech týdnech. Silnici vedoucí do Děčína začínají pracovníci pomalu odklízet. Práci jim ale dále komplikují silné mrazy. „Zmrzlo to, co bylo mokré. Bahno, které bylo na silnici, nelze odklidit, protože zkamenělo,“ uvedl primátor Děčína Jiří Anděl (ANO).

Dopravní spojení do Dolního Žlebu se podařilo zpřístupnit během čtvrtka.