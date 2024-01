Turnov si chce koupit vodní elektrárnu. Má pokrýt většinu spotřeby městských budov

Elektrárna u jezu Shořalý mlýn je stará přes sto let – postavena byla v roce 1904 na základech mlýna, o necelých dvacet let později prošla rekonstrukcí, při které získala současnou podobu. Od roku 2020 ale dvojice jejích turbín stojí. Podle turnovského místostarosty Jana Lochaman (PROTO) jsou obě ve špatném stavu.

Město počítá s tím, že před znovuzprovozněním elektrárny bude potřeba utratit 75 milionů korun. Většinu z padesátimilionové částky, za níž Turnov zařízení koupí, dá samo město, patnácti miliony přispěje společnost Městská teplárenská. Pak bude ještě potřeba obě turbíny – jednu Francisovu a druhou vrtulovou – opravit.

Podle turnovského starosty Tomáše Hocke (Nezávislý blok) se to městu vyplatí. „Domníváme se, že by to mohl být jeden z kroků k energetické bezpečnosti města Turnova,“ ozřejmil starosta pohnutky k nákupu Shořalého mlýna.