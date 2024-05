Turisté se k nejvyššímu vodopádu na české straně Šumavy po stezce nedostanou, opravuje se

Vodopád je třináct metrů vysoký a ročně k němu přijde až deset tisíc návštěvníků. Právě kvůli nim teď musí správa parku zabezpečit stezku, která vede dvě stě metrů dlouhým srázem. „Dělá se zábradlí, budou se rekonstruovat mostky i vyhlídka jako taková,“ přibližuje mluvčí správy národního parku Jan Dvořák.

Staré kusy zábradlí musí dělníci vytahat ručně na asfaltovou cestu. Nová vyhlídka zůstane na stejném místě. A to i navzdory požadavku lidí na sociálních sítích, aby ji správa parku postavila níž pod vodopádem. To by ale znamenalo další zásah do tamní divoké přírody. Celá stavba vyjde na zhruba tři sta padesát tisíc korun.

Bílá strž je pro návštěvníky Šumavy podobně atraktivní jako nedaleká ledovcová jezera. Stezka k vodopádu bude uzavřená do poloviny června.

Další opravy

Další opravy začaly v Srní u plavebního kanálu. Tam ale běží za plného provozu. „Opravujeme zhruba dvoukilometrový úsek prašné cesty, kde už povrch opravdu dožil. A zároveň zhruba tři čtvrtě kilometru popraskaného asfaltu,“ popsal mluvčí Dvořák.

Naopak stezky u Čertova jezera jsou už na sezonu připravené. „Lávky jsou ze smrku, který je odtud ze Šumavy, z nadmořské výšky kolem tisíce metrů. Byla to zimní těžba, tak by to mohlo vydržet. A je to ošetřeno,“ věří lesní správce Petr Najman.

Ještě před začátkem sezony musí strážci parku také doplnit chybějící turistické značení. To je částečně poškozené po zimě. Mnohem častěji ho ale ničí návštěvníci. Nebo si cedule berou jako suvenýr.