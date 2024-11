Stavbu u klidové zóny Pec pod Sněžkou odmítala, během pár měsíců otočila

Že se v zelené zóně stavět nesmí, protože to jde proti územnímu plánu, psala Pec v dokumentu z března letošního roku. Do spisu, podle kterého úředníci v Trutnově rozhodovali, se to ale nedostalo. „Pec pod Sněžkou mohla vydat stanovisko do řízení, a to neučinila. Má vždycky hájit zájmy svých občanů. Proč obec neuplatnila svoje požadavky do řízení?“ podotýká Kotlovský. Město Pec pod Sněžkou nejen, že námitky neuplatnilo, ale otočilo a na stavbu na Jeleních loukách úplně změnilo názor. „Přehodnotili jsme to rozhodnutí. Nebyl důvod nesouhlasit s tou výstavbou,“ řekla starostka Ilona Karlíková (nestr.).

Jestli chystaná stavba na Jeleních loukách odpovídá územnímu plánu Pece pod Sněžkou, posuzoval úřad v Trutnově. „Kdyby ta stavba nebyla v souladu, tak my to povolení nevydáme,“ ujistil vedoucí odboru výstavby trutnovského úřadu Petr Kotlovský.

„Nezměnili jsme územní plán, nicméně souhlasíme s názorem trutnovského úřadu, který vydal stanovisko, že to je v souladu s územním plánem,“ vysvětluje změnu místostarosta Pece pod Sněžkou František Vaněk (nestr.). To, že v březnu město stavbu nepovolilo a argumentovalo právě územním plánem, byla podle místostarosty lidská chyba „Prostě vidíme, že ten rozpor s územním plánem tam není. A je to potvrzené i tím trutnovským úřadem,“ dodal Vaněk.

Regulační komise

Projekt přitom odmítla i městská regulační komise složená z krajinářů, architektů i ekologů, která novou výstavbu v Peci posuzuje a město na její názor v předchozích případech vždycky dalo. „Pokud město nechalo projít projekt bez kladného stanoviska regulační komise, tak porušilo vlastní principy. A pokud nyní došlo k tomu, že tento princip byl porušen, tak to možná je takový precedens, který může znamenat to, že do budoucna investoři budou regulační komisi obcházet,“ poznamenala zastupitelka Pece pod Sněžkou Zina Plchová (nestr.).

Rozpor s územním plánem přitom nepopisovala jenom radnice Pece. Už před dvěma lety na něj upozornilo i vedení Správy Krkonošského národního parku. „Původní dokument je z roku 2022. Já mám v ruce dokument, který jsme si vyžádali od městského úřadu v Trutnově, který nám řekl, že to v souladu s územním plánem je. A jediná instituce, která je schopná de facto jasně říci, jak to je, je právě městský úřad v Trutnově,“ sdělil mluvčí KRNAPu Radek Drahný.

„V těch zelených lokalitách už mělo být stavěno velmi málo. Státní správa KRNAP následně vyžadovala, aby se tam nestavělo vůbec. Ten požadavek žádné stavby na těch horních lučních lokalitách vlastně vzešel z KRNAPu,“ řekl architekt a autor územního plánu Roman Koucký.

Třikrát tak velká stavba?

I kdyby plánovaná stavba v souladu s územním plánem byla, je tu ještě jedna pochybnost. Jak velký dům může vůbec teoreticky na Jeleních loukách vyrůst? I to se totiž v rámci posuzování stavby v národním parku řeší. Bouda na Jeleních loukách už byla, postupně ale chátrala a dnes už tam nestojí. „Máme projektovou dokumentaci původního domu, takže jsem spočítal objem s přesností na centimetry. To, co je schváleno územním rozhodnutím, tak má být třikrát větší,“ zmiňuje člen regulační komise Pece pod Sněžkou a Rady KRNAPu Klimeš.

Výrazně větší stavba než ta, která už na Jeleních loukách v minulosti stála, tam stát nemůže. Narušila by totiž krajinný ráz. Bouda se ale v minulosti opakovaně přestavovala a dnešní aktéři se tak neshodnou, s čím chystanou stavbu vůbec srovnávat. „V devětaosmdesátém roce byla kapacita dokonce dvaadevadesát lůžek. Je zřejmé, že dva a půl tisíce kubíků nebo tři tisíce kubíků, co říká pan Klimeš, na dvaadevadesát lůžek absolutně nemá šanci vycházet,“ míní Lovecký.

Jaký byl původní objem, nedokáže spočítat ani starostka s místostarostou. Ale podle nich je půdorys stavby v novém projektu zachovaný. „Laickým pohledem: navržený dům je padesát pět metrů dlouhý, šestnáct metrů široký, čtyři patra, tak je vám jasné, že takový dům tady nikdy nemohl stát,“ poznamenal Klimeš.

Změna developera, zmenšení projektu

Spory o to, co má, nebo nemá na Jeleních loukách stát, se táhnou daleko do minulosti, a to minimálně do roku 2014. Tehdy byl totiž plán, že tady vyroste jeden velký dům. Za projektem stál developer Jiří Davídek. Na vyjádření pro Reportéry ČT ale neměl čas.

Davídek sice získal stavební povolení, tehdejší starosta Pece se ale proti rozhodnutí vlastního úřadu odvolal, uspěl a ke stavbě nakonec nedošlo. Firmu Salert, která pozemek vlastnila, Davídek prodal Loveckému. Lovecký změnil název, ze Salertu je Bergalm. A přepsal i projekt, obrovský ubytovací komplex zmenšil a je krok od zahájení stavby na okraji nejpřísněji chráněné přírody.