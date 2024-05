Soud uložil další podmínky a peněžité tresty ve vedlejší větvi Stoky

Krajský soud v Brně části obžalovaných ve vedlejší větvi korupčního případu na radnici Brna-střed, takzvané kauzy Stoka, uložil podmíněné a peněžité tresty. Jde o tři muže, kteří vinu popřeli, a jednoho, který se sice doznal, ale popřel, že by byl součástí organizované zločinecké skupiny. Vedlejší větev se týká „spodního patra“ kauzy, vesměs jednatelů či řemeslníků, kteří podle obžaloby za úplatky dostávali zakázky. Soud ve stejné věci už dříve potrestal obžalované, kteří se doznali.

U soudu stanul někdejší technik správy Marek Slovák, kterého podle obžaloby oslovil někdejší šéf technického oddělení správy nemovitostí Petr Kosmák. Ten po Slovákovi podle obžaloby chtěl, aby mu pomohl oslovit řemeslníky, kteří úplatky budou platit. Kosmák byl jedním z těch, kterým soud předloni v kauze Stoka uložil trest, dostal tříletou podmínku s pětiletým odkladem a také trest propadnutí majetku za tři miliony korun.

Slovák podle žalobce úplatky vybíral, dostával za to provizi. Takto si podle soudu přišel asi na 390 tisíc korun. Muž skutky přiznal, popřel ale, že byl členem organizované zločinecké skupiny. Soud mu neuvěřil, potrestal jej jednak za účast na skupině, tak i za zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek. Soud mu uložil tři roky vězení podmíněně na pět let za vyslovení dohledu, také peněžitý trest milion korun a zákaz činnosti ve veřejné správě na deset let.

Žalobce byl s rozhodnutím soudu spokojen

Soud potrestal i zaměstnance radnice Brno-střed Jakuba Churého, který odešel za zjednání výhody při zadávání zakázek s trestem třicet měsíců vězení podmíněně odložených na čtyři roky, také s peněžitým trestem padesát tisíc korun a zákazem činnosti ve veřejné správě na tři roky. Muž popřel, že si řekl o úplatky. Vlastimila Ströera, který podle obžaloby za zakázky uplácel, soud potrestal dvěma lety podmíněně odloženými na čtyři roky, také peněžitým trestem dvě stě tisíc korun. Také on vinu popřel. Soud viny zprostil jednoho zaměstnance firmy, který podle obžaloby uplácel.

Státní zástupce Michal Galát byl s rozhodnutím soudu spokojený. „Dnešního dne bylo ukončeno projednávání rozsáhlé kauzy v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek ve městě Brně, mám za to, že obžaloba byla úspěšná, v podstatě všichni obžalovaní byli odsouzeni, takže jsme spokojeni,“ řekl žalobce po vyhlášení rozsudku.

Z ovlivňování zadávaní veřejných zakázek na Správě nemovitostí městské části Brno-střed státní zástupce obžaloval desítku lidí a jednu firmu. Soud ve věci poprvé jednal loni v listopadu, kdy část obžalovaných přiznala vinu, část ji popřela.